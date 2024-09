Corinthians se anima com Depay e respira aliviado por não trazer Balotelli

O Corinthians agora respira aliviado por não ter trazido Mario Balotelli, numa tentativa frustrada semanas atrás.

O QUE ACONTECEU

Nos bastidores, o Corinthians comemora o “não” para Balotelli um mês antes de trazer Memphis Depay.

O Timão ficou em dúvida sobre a decisão tomada, mas agora tem convicção do acerto por toda a comoção envolvendo Depay.

Um dirigente do Corinthians resumiu a situação ao UOL: “Se a gente tivesse trazido o Balotelli, poderíamos estar reclamando dele agora. nesta sexta-feira (13) estamos vibrando pelo Depay”.

O acordo por Depay, de 30 anos, pintou e fez o Timão se esforçar por causa do alto nível apresentado recentemente. O atacante foi titular da Holanda na Eurocopa há dois meses.

O Corinthians crê que Memphis Depay tem poder midiático igual ou superior em relação a Balotelli e está animado com a simplicidade do neerlandês nessas primeiras horas de clube. Ele não reclamou de nada e se emocionou com o apoio do torcedor na chegada ao Brasil.

Financeiramente, o contrato de Depay é mais caro. Balotelli ganharia pouco mais de R$ 2 milhões por mês, enquanto o salário de Memphis ultrapassa R$ 3 mi. A maior parte do investimento, porém, será feito pela patrocinadora máster Esportes da Sorte.

Memphis Depay nem jogou, enquanto Balotelli segue livre no mercado. De qualquer forma, o Corinthians já sente que venceu.