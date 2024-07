Corinthians se anima com André Ramalho e vê zagueiro como futuro capitão

O Corinthians está animado com a liderança do zagueiro André Ramalho.

Foram colhidas ótimas referências sobre André Ramalho e o vê como futuro capitão do elenco ao lado de Fagner e Romero. Ele era um dos líderes do PSV na Holanda.

O time ouviu recomendações positivas sobre o defensor e já percebeu sua liderança no dia a dia do CT Joaquim Grava.

Aos 32 anos, André tinha outras opções na Série A, mas optou pelo Corinthians. Ele crê que o clube do Parque São Jorge tem totais condições de sair dessa situação ruim.

Além da ascendência sobre os atletas, André Ramalho chega com características técnicas diferentes ao Corinthians. Ele é bom na saída de bola e as atuais alternativas do elenco têm dificuldade neste quesito.

O ponto negativo é a altura (1,82 m), mas o Corinthians entende que André supera a baixa estatura com impulsão e bom posicionamento.

A tendência é que André Ramalho, quando estiver 100% fisicamente, assuma a titularidade. As demais opções são Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique, Caetano e João Pedro Tchoca. O Corinthians não descarta a chegada de mais um zagueiro.