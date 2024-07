Corinthians se acerta com 2 técnicos e faz contas antes de definir eleito

O Corinthians acertou com dois técnicos e agora pesa prós e contras para definir quem será o substituto de António Oliveira.

Fabio Carille e Ramón Díaz esperam por uma definição do Timão.

O caso de Carille é mais complexo, pois ele tem contrato vigente com o Santos e multa rescisória de cerca de R$ 2 milhões.

O Santos descartou acordo com o Corinthians, que agora analisa se vale a pena pagar esse valor, além de um salário maior em relação a Ramón Díaz. Existe também a possibilidade de o empresário Paulo Pitombeira ajudar nessa resolução.

O Timão esperava que Carille buscasse essa saída do Santos, mas o técnico não quer sair pela porta dos fundos. Ele autorizou seu agente a conversar com o Peixe, porém, não trata diretamente com seu ex-clube e argumenta que só avaliaria de fato se existir uma proposta com o pagamento da multa.

Diante desse impasse, pintou a possibilidade do argentino Ramón Díaz, que está livre e salvou o Vasco do rebaixamento no ano passado. O salário é similar ao que era pago a António Oliveira.

Ramón acertou bases salariais com o Corinthians e espera o clube bater o martelo. O UOL apurou que ele não se importava de ser o Plano B, mas começou a se irritar com a falta de convicção do Alvinegro.

O executivo de futebol Fabinho Soldado disse que o Corinthians tem “opções que não são comentadas pela imprensa”, mas a tendência é que o comando fique entre esses dois. O clube avaliou o mercado e delimitou a busca a esses nomes.

O Corinthians tem pressa, mas Raphael Laruccia, do sub-20, deve continuar à frente do time contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão.