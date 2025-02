Corinthians retorna ao Pacaembu em clássico contra a Portuguesa

No próximo sábado, o Corinthians fará sua volta ao Estádio Pacaembu, após mais de cinco anos, para enfrentar a Portuguesa em uma partida válida pelo Campeonato Paulista. O jogo está agendado para às 18h30 (horário de Brasília) e promete reviver memórias nostálgicas entre os torcedores, embora o aumento nos preços dos ingressos tenha gerado críticas por parte da torcida.

Embora a partida seja considerada um duelo fora de casa para o Corinthians, a equipe alvinegra teve acesso a cerca de 20 mil ingressos, dos 23 mil disponíveis. A Portuguesa, que possui a carga limitada a aproximadamente 2.800 entradas, não detém a responsabilidade pela realização do evento. Isso se deve ao fato de que, antes de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube havia vendido o mando da partida ao Grupo Metrópoles, que inicialmente planejou realizar o jogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, a Portuguesa conseguiu reverter essa decisão e garantir que o jogo ocorresse no Pacaembu.

Através de um comunicado, a Portuguesa SAF destacou: “Ciente da importância deste clássico para o nosso torcedor, negociamos com o Grupo Metrópoles para que o duelo acontecesse na Mercado Livre Arena Pacaembu, nossa casa durante o período em que o Estádio do Canindé estiver indisponível”.

Com as reformas em andamento no Canindé, a Portuguesa optou por jogar suas partidas do Paulistão no Pacaembu. Até a última sexta-feira, mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto contra o Corinthians. Os preços dos ingressos variam entre R$ 80 e R$ 250, um aumento significativo em comparação aos valores do último jogo contra a Inter de Limeira, onde o ingresso mais caro era de R$ 120.

Em outra partida recente da Portuguesa contra o São Paulo, os preços também apresentaram elevações. Com um ticket médio de R$ 84,20, o ingresso mais caro para os torcedores são-paulinos foi fixado em R$ 200. Apesar das críticas sobre os valores elevados, os números já vendidos indicam que este será o maior público da Portuguesa no Pacaembu desde que o clube começou a utilizar esse estádio. Na estreia diante do São Paulo, cerca de 8.400 torcedores assistiram à derrota da equipe por 2 a 1.

No entanto, vale ressaltar que a final da Copinha entre São Paulo e Corinthians estabeleceu um recorde de público no local, com a presença de 18.949 torcedores.

Em relação ao desempenho no Campeonato Paulista de 2025, o Corinthians assegurou sua classificação para as quartas de final e lidera o Grupo A com um total de 25 pontos conquistados através de oito vitórias, um empate e uma derrota. O time alvinegro possui uma partida a mais do que seus concorrentes devido ao compromisso na Libertadores.

Caso vença a Portuguesa neste sábado, será suficiente para que o Corinthians garanta a melhor campanha da fase inicial caso o São Bernardo enfrente dificuldades contra o Guarani no domingo.

A última vez que o Corinthians disputou uma partida no Pacaembu foi em novembro de 2019 contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Assim como ocorrerá neste sábado, naquela ocasião também jogou como visitante e enfrentou torcida única adversária. O jogo terminou empatado em 1 a 1 após um emocionante final com gol do Corinthians nos acréscimos e resposta imediata do Palmeiras.

Naquela época, Fábio Carille era o treinador do Corinthians e Mano Menezes estava à frente do Palmeiras. Curiosamente, Carille já teve passagens pela equipe corintiana entre os anos de 2023 e 2024 antes de ser desligado devido a resultados insatisfatórios no Paulistão.