Corinthians retoma ‘plano Gabigol’ e espera parceiro por reforço de peso

O atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, não desistiu do sonho antigo de trazer um reforço de peso.

Augusto promete um nome forte desde a campanha. O presidente entende que o Alvinegro precisa de um jogador capaz de atrair os holofotes e, consequentemente, aumentar a popularidade da gestão, que está em baixa.

O presidente conversou com empresários e agora confia na Esportes da Sorte, provável patrocinadora master do clube. As tratativas estão avançadas e a parceira ajudaria na chegada de um astro.

A empresa concorda com a ideia de trazer um atleta para repercutir internacionalmente. A casa de apostas crê que esse movimento também fidelizaria o torcedor frustrado com a saída da Vai de Bet, antiga patrocinadora.

Não houve discussão de possíveis nomes, mas há convergência entre as partes. Quem convive com o presidente diz que uma hora ou outra ele vai atrás dessa meta.

Enquanto isso, o Corinthians traz reforços possíveis. O Timão fechou com Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana e Charles. O clube mira reforços para o ataque.

CAIXA VAZIO

O presidente foi orientado pelo CEO Fred Luz e o diretor financeiro Pedro Silveira a evitar loucuras no mercado da bola. Diante desse conselho, Augusto voltou atrás por Balotelli e não entrou na briga por Gabigol. A ideia é que esse investimento seja externo.

O mandatário reconhece que o Corinthians vive problemas financeiros e busca um parceiro para viabilizar esse sonho. A empresa bancaria a contratação e receberia em ações de marketing.