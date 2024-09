Corinthians regulariza contratação do meia-atacante André Carrillo

O Corinthians regularizou a contratação do meia-atacante André Carrillo nesta segunda-feira (9).

Após desembarcar em Guarulhos (SP), o jogador peruano acertou as últimas burocracias com o departamento jurídico, assinou contrato e já foi inscrito no BID (Boletim informativo diário, da CBF).

O atleta, de 33 anos, poderá ser inscrito para uma possível semifinal da Copa do Brasil, caso o Timão avance diante do Juventude, na próxima quarta-feira (11).

Carrillo terá contrato até o fim de 2025 e chegará sem custos imediatos os cofres do clube. O meia rompeu com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, no dia 1º de setembro.

A contratação do atleta é um pedido do técnico Ramón Díaz e do auxiliar Emiliano. Pai e filho trabalharam com o peruano em outro clube saudita, o Al-Hilal. Ele foi formado nas categorias de base do Alianza Lima, do Peru, e faz parte da equipe titular da seleção do país.