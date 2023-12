Corinthians quer criar jeito de jogar único do sub-11 ao elenco principal

A nova gestão do Corinthians quer unificar o jeito de jogar do clube desde o sub-11 até o elenco principal.

O QUE ACONTECEU

O presidente eleito Augusto Melo quer que sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 treinem como os jogadores profissionais.

Augusto Melo procura um novo coordenador de base que concorde com essa premissa. O presidente trabalhou na base do Corinthians e visitou Bayern, Barcelona, Real Madrid e PSG antes de tomar essa decisão de unificar o jeito de jogar das categorias e também do futebol feminino.

A preocupação maior é com o sub-20. O Corinthians deve derrubar o “tapume” que separa base e profissional do CT para que o elenco juvenil treine ao lado dos profissionais. A intenção é quebrar o gelo naturalmente e tornar a transição mais fácil.

Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, será o responsável por essa transição entre base e profissional. Ele escolherá os atletas que treinarão com o técnico Mano Menezes e terá contato diário com a comissão do grupo principal do Timão.

Outra ideia, essa com maior dificuldade de ser executada, é que os treinadores de base subam junto com os jogadores. O profissional começaria no sub-11, por exemplo, e depois iria para o sub-13 quando os atletas estourassem idade.

O planejamento do Corinthians é ter o novo gestor de base até janeiro para colocar o projeto em prática. O Timão promete que esse diretor será moderno e com experiência no trato com os mais jovens.