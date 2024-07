Corinthians procura João Schmidt, mas jogador prefere ficar no Santos

O Corinthians manifestou interesse em João Schmidt, do Santos, mas a negociação não avançou a pedido do jogador.

João Schmidt era uma das prioridades do Corinthians, mas não cogitou a possibilidade de deixar o Santos.

João quer recolocar o Peixe na primeira divisão. O meio-campista é grato ao clube pela aposta nele após várias temporadas no Japão.

Schmidt entende que precisa retribuir o Santos pela confiança. Ele está feliz no Peixe e ficará pelo menos até o fim de 2024.

Com o “não” do atleta, o Corinthians nem fez proposta ao Santos e buscou outras opções para o meio-campo.

O time alvinegro contratou Alex Santana, acertou com Charles e negocia com Cuellar. O meio-campo é a prioridade do técnico Ramón Díaz.