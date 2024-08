Corinthians perde com dupla que fatura quase o dobro da folha do Juventude

O Corinthians expôs seu planejamento equivocado para a temporada na derrota por 2 a 1 para o Juventude na última quinta-feira (29), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O clube de Caxias do Sul tem folha salarial de R$ 2,5 milhões. O Timão gasta mais de R$ 20 milhões por mês. Igor Coronado e Yuri Alberto, que entraram em campo nessa quinta, recebem R$ 2 milhões cada mensalmente. Somados, eles ganham quase o dobro da folha total do Juventude.

O Juventude gastou R$ 900 mil em reforços na temporada, enquanto o Timão comprometeu cerca de R$ 170 milhões e ainda busca mais novidades para o elenco.

Pedro Raul, que custou R$ 25 milhões, ficou fora até do banco na partida desta quinta. O preço do centroavante quitaria 10 folhas salariais do Juve.

Trabalhamos com responsabilidade financeira, essa sempre foi uma premissa da gestão, e nos últimos anos procuramos equilibrar o clube na parte financeira. Quando alcançamos esse equilíbrio, também conseguimos ser competitivos na parte técnica. Temos que, de alguma forma, diminuir a distância quando falamos de orçamento para as principais equipes da elite. A busca por novas receitas também é constante, pois isso pode fazer com que a gente sonhe com voos maiores Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude

A gestão de Augusto Melo prometeu “acabar com a farra” dos rivais e elevar o Corinthians a outro patamar, mas a realidade está bem aquém do prometido. O presidente sofre processo de impeachment no Conselho Deliberativo.

O Timão está na 18ª colocação do Brasileiro, com quatro vitórias em 24 jogos. A equipe do Parque São Jorge, em contrapartida, ainda está viva na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

O investimento desesperado por reforços mesmo diante de crise financeira tem seus ônus. O clube sofre com ações e bloqueios na Justiça e precisa vender jogadores, como ocorreu com Wesley, ao Al-Nassr.

O Juventude, com muito menos investimento e também pressão, mostra competitividade apesar da limitação financeira. Só o Criciúma gastou menos com contratações.

“O planejamento que iniciamos nos primeiros meses de 2024 foram muito bem estabelecidos e cumpridos pela direção de futebol como um todo. Volto a repetir que ter chegado à final do Estadual este ano não foi uma surpresa, pelo contrário, teve planejamento. Por outro lado, admitimos que a manutenção na Série A ainda é o nosso principal objetivo nesta temporada, e devemos ter esta consciência. Se isso em algum momento for estabelecido durante a competição, aí sim vamos concentrar em novos objetivos ao longo da temporada”, concluiu o presidente do Juventude.