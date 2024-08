Corinthians não paga por Raniele, e Cuiabá vai à Justiça

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou o Corinthians pela dívida na compra de Raniele e entrou com uma ação.

O Cuiabá entrou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para cobrar cerca de R$ 11 milhões do Corinthians. O Timão não honrou o combinado pela compra de Raniele.

O Corinthians não pagou a segunda parcela de Raniele. O contrato prevê a cobrança do valor integral do acordo, além de multa em caso de inadimplência.

A parcela de 400 mil euros (R$ 2,4 mi) venceu em 31 de julho. Ainda há valores combinados de 520 mil euros (R$ 3,1 mi) em novembro e 400 mil euros (R$ 2,4 mi) em julho de 2025. Com a multa de 30%, a cobrança chega a R$ 11 milhões.

“Por mais que o prazo seja longo para resoluções, não podemos ficar parados diante da situação. É algo gravíssimo. O Corinthians contrata o jogador de um rival do mesmo campeonato, usa, usufrui do seu futebol e não paga por ele. É um processo que o Corinthians e outros clubes fazem. Contratam, devem e depois ganham tempo na Justiça. Se eu faço isso com o Cuiabá que é SAF e tem dono, o jogador rapidamente penhora nossos bens. A gente não faz e paga tudo direitinho. Pior ainda é dever e fazer várias propostas milionárias a outros clubes como se nada tivesse acontecendo”, relatou Cristiano Dresch.

“O futebol brasileiro precisa mudar. Precisamos ser mais responsáveis. O Cuiabá honra seus deveres, os outros também devem honrar e respeitar. Hoje é com o Corinthians, mas acontece toda hora e nada muda.”

O Cuiabá notificou o Corinthians nos dias 1º e 8 de agosto e não obteve qualquer resposta. A entrada na CNRD ocorreu nesta quinta-feira (15).

O silêncio do Timão acontece enquanto o clube faz várias propostas milionárias no mercado. Essa situação irritou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, fez outras ofertas com pagamento parcelado nos últimos dias, como no caso do volante venezuelano José Martínez, do Philadelphia Union. No total, a atual gestão já se comprometeu a pagar mais de R$ 170 milhões em reforços.

O Corinthians afirmou que “o clube reconhece que existe parte do valor cobrado em atraso, porém, busca a regularização o mais breve possível”.