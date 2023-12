Corinthians: Mano pede para elenco dar presente de despedida a Fábio Santos

A partida entre Corinthians e Internacional, no próximo sábado (2), será a última de Fábio Santos na Neo Química Arena com a camisa alvinegra.

Mano Menezes citou a despedida de Fábio Santos no discurso após a vitória por 4 a 2 sobre o Vasco. O vídeo de bastidores divulgado pela TV Corinthians mostra o técnico pedindo a seus comandados para utilizarem o fim de ciclo do colega como motivação para a 37ª rodada do Brasileirão.

“O ano foi duríssimo, vamos terminar bem. Vamos dar de presente para o Fábio, na despedida dele, sábado, um grande jogo. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. A gente merece muito encerrar na nossa casa, diante do nosso torcedor, entregando um jogo da proporção que entregamos aqui (em São Januário), em Porto Alegre, lá em Cuiabá”, disse Mano Menezes.

Fábio Santos se aposentará ao fim desta temporada. O lateral de 38 anos tem 373 jogos com a camisa do Corinthians, duas passagens pelo clube e acumula conquistas de destaque, como a Libertadores e o Mundial de 2012.

O lateral não atuará na última rodada do Brasileirão, fora de casa contra o Coritiba. O veterano acumula 54 jogos nesta temporada, 44 deles como titular. Reserva contra Grêmio e Bahia, Fábio Santos recuperou a vaga no onze inicial diante do Vasco, há dois dias.

Fábio Santos se despedirá do Corinthians na estreia de novo uniforme. O Alvinegro irá a campo no próximo sábado com a quarta camisa, modelo escolhido através de votação popular.

O Corinthians já tem um reforço para o setor de Fábio Santos para a próxima temporada. Trata-se de Hugo, lateral-esquerdo do Goiás. O atleta assinou pré-contrato e agrada Mano Menezes