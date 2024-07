Corinthians leva sufoco, mas bate Bahia com golaço e finalmente deixa o Z4

O Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 neste domingo (21) e garantiu a primeira vitória fora de casa no Brasileiro. O jogo aconteceu na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada.

Romero fez o gol corintiano. O paraguaio marcou ainda na etapa inicial.

O clube paulista precisava pontuar para sair da zona de rebaixamento e agora é o 14º com 18 pontos. O Bahia mantém a 5ª posição com 30. As duas equipes ainda podem ser ultrapassadas até o fim da rodada.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Grêmio, na quinta (25), em confronto direto do Brasileiro. O Bahia volta a jogar na quarta (24) contra o Atlético-GO.

COMO FOI O JOGO

Bahia começa bem, mas não marca. O time de Rogério Ceni iniciou pressionando e contou com desatenção dos adversários para criar a primeira boa chance. Jogando com três zagueiros, o Corinthians precisou de alguns minutos para se organizar na defesa, mas logo bloqueou as tentativas dos mandantes.

O alvinegro entrou na partida e equilibrou as chances.

Corinthians na frente. Os visitantes buscaram o jogo pelas laterais, principalmente com Garro do lado esquerdo, mas sofreram para ligar passes na pequena área. A estratégia que funcionou melhor foi o contra-ataque. Alex Santana armou a jogada que terminou em gol de Romero e deixou o Timão na frente no primeiro tempo. Pouco tempo antes, o atacante paraguaio chegou a sentir dores, mas permaneceu em campo e abriu o placar.

Jogo truncado favorece corintianos. O Bahia voltou bem do intervalo, mas assim como no primeiro tempo, diminuiu o ritmo após perder espaço. Os volantes Ryan e Alex Santana tiveram marcação ajustada e o estreante André Ramalho mostrou boa liderança entre Cacá e Félix Torres. As alterações de Rogério Ceni melhoraram o Tricolor e o final foi de mais pressão, porém Hugo Souza e o travessão evitaram o empate dos mandantes.

LANCES DE DESTAQUE

Chegada tricolor

A primeira finalização perigosa veio aos 6 minutos do primeiro tempo. Após vacilo de Alex Santana, o Bahia fez boa troca de passes perto da área até Thaciano chegar em boa condição para chutar. O atacante mandou para fora, mas com perigo.

0x1. O Corinthians armou bom contra-ataque aos 36 minutos. Alex Santana desarmou Everton Ribeiro no campo de defesa e lançou em profundidade para Yuri Alberto. O centroavante inverteu para Romero, que recebeu dentro da área e finalizou de canhota no ângulo.

Impedido

Yuri Alberto marcou aos 42, mas a jogada foi anulada por posição irregular de Matheuzinho no início do lance.

Defendeu

Aos 5 do segundo tempo, Thaciano cruzou do lado esquerdo buscando Everton Ribeiro que finalizou com perigo dentro da área. Hugo Souza espalmou e a defesa corintiana tirou.

Para fora

Aos 23 minutos, Cauly teve boa oportunidade em cobrança de falta, mas chutou por cima do gol.

Hugo de novo

Com 34 minutos, Gilberto tentou finalização de dentro da área, mas o goleiro corintiano espalmou para escanteio.

Espalma

Em novo contra-ataque aos 41 minutos, Matheuzinho recebeu de Giovane e finalizou belo chute cruzado. Marcos Felipe pulou e espalmou com categoria.

Na trave

Entrando nos acréscimos, Thaciano colocou a bola na área após pegar rebote. Caio Alexandre se esticou e conseguiu a finalização, mas a bola bateu no travessão e saiu pela linha de fundo.

Não entra!

Aos 51 minutos, o Bahia pressionou e teve finalização perigosa de Everton Ribeiro. A bola explodiu em Fagner, tocou em Alex Santana e saiu. No escanteio, a bola foi mais uma vez na trave após tentativa de Rezende. Hugo ainda segurou na sequência após cabeceio de Thaciano.

BAHIA

Marcos Felipe; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Victor Cuesta (Rezende), Luciano Juba (Iago Borduchi), Caio Alexandre, Jean Lucas (Ademir); Everton Ribeiro, Cauly (De Pena); Thaciano, Everaldo. T.: Rogério Ceni.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), Félix Torres, André Ramalho, Cacá, Hugo (Matheus Bidu); Ryan (Breno Bidon), Alex Santana, Rodrigo Garro (Giovane), Romero (Wesley); Yuri Alberto. T.: Ramón Díaz.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira

VAR: Igor Junio Benevenuto

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Biel (do banco), Victor Cuesta, Kanu (BAH); Ryan, Gustavo Henrique (do banco), André Ramalho, Alex Santana (COR)

Gol: Romero (36’/1ºT)