Corinthians inicia pausa com uma definição, duas dúvidas e três surpresas

Depois de vencer o Flamengo de maneira dramática, o Corinthians inicia sua pausa de nove dias em meio à data Fifa com uma definição dada pelo presidente Augusto Melo, duas dúvidas em diferentes esferas e três gratas surpresas ao técnico Ramón Díaz.

A DEFINIÇÃO DE AUGUSTO

O dirigente ainda se mostrou aberto a possíveis contratações até o final desta segunda (2), último dia da janela de transferências do Brasil.

Sete jogadores chegaram nas últimas semanas: Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Talles Magno, Martínez e Héctor Hernández. Da lista, apenas Alex Santana, lesionado, não foi titular contra o rubro-negro.

“A janela está ativa. O Corinthians sempre está no mercado, só não sai mais ninguém. A gente tem um elenco e está fortalecendo. Estamos preocupados com a situação financeira, é através dela que conseguimos ter um elenco cada vez mais forte”, disse Augusto Melo.

AS DÚVIDAS ALVINEGRAS

Augusto viu, na semana passada, um pedido de impeachment ser oficializado por um grupo conselheiros independentes. O requerimento destaca a linha do tempo do desgaste político na diretoria, além das denúncias em relação ao caso “Vai de Bet”, e deve voltar a ser assunto nos próximos dias. O presidente se disse “tranquilo” diante da tentativa. “Estou muito tranquilo e durmo bem. Minha mulher até brinca: ‘você tem um sono tão [profundo]’. Tenho minha consciência tranquila. Estou fazendo o bem do Corinthians, me dedico dia e noite.”

Situação de Héctor. O último reforço corintiano atuou só por três minutos contra o Flamengo porque sentiu uma lesão na coxa. A comissão técnica evitou prever a gravidade do problema e Héctor passará por exames. Ele disputa posição com nomes como Yuri Alberto, Romero e Pedro Raul no ataque paulista.

AS TRÊS GRATAS SURPRESAS

Martínez

Anunciado há exatamente uma semana, o venezuelano foi titular em seus dois primeiros duelos com a nova camisa e mostrou serviço. Mesmo com o pênalti cometido no lance que gerou o único gol do Flamengo, Martínez acabou o embate como o segundo melhor do Corinthians no quesito passes, por exemplo. Os dados são do Footstats.

Charles

O volante foi outro que precisou de pouco tempo para se adaptar e, de quebra, agradou pela versatilidade. Charles já atuou em diferentes funções do meio de campo e, de quebra, fez a ala pela direita na última partida. “Não quisemos trocar lateral por lateral porque queríamos mais frescor no meio, aí colocamos os dois volantes e jogamos o Charles para a ala. Ele já jogou de volante pela direita, então a gente sabia que ele poderia fazer isso”, disse o auxiliar Emiliano Díaz ao justificar a decisão da comissão.

Talles Magno

Com três gols em cinco partidas -incluindo um em sua estreia-, Talles Magno já tem status de titular na equipe de Ramón Díaz. Além de corresponder dentro de campo, o atacante mostrou sintonia com a torcida ao cantar, mesmo já no banco de reservas diante do Flamengo, o grito “É sangue no olho”, entoado nas arquibancadas já no 2° tempo. “Eu cantei porque foi um jogo muito emocionante, aquela música da torcida é a que eu mais gosto”, falou ele após a vitória.