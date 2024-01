Corinthians goleia São Caetano em último teste antes do Campeonato Paulista

O Corinthians goleou o São Caetano por 4 a 0 nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, em seu último teste antes do início do Campeonato Paulista. O técnico Mano Menezes iniciou a atividade utilizando o esquema 4-4-2 e deu indícios sobre o time que deve iniciar a disputa do Estadual.

Na atividade, dividida em dois tempos de 35, com mais uma etapa complementar de 40 minutos, Yuri Alberto e Romero formaram o ataque, enquanto o setor de meio-campo teve Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro. No gol, Mano optou pela experiência de Cássio. Já a linha defensiva contou com Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo.

A partir da segunda etapa do treinamento, o treinador colocou Fausto Vera e Matias Rojas nas vagas de Raniele e Rodrigo Garro. Depois disso, ele mexeu bastante na equipe titular para poder observar todo o elenco.

O primeiro gol da atividade contou com a ajuda do adversário. Rodrigo Garro cobrou falta e o zagueiro do São Caetano desviou para a própria meta. O jogo-treino se manteve equilibrado, com o placar de 1 a 0 até a última fase. Na parte final, o Corinthians conseguiu abrir vantagem no marcador.

Matheus Bidú aproveitou desvio de Rojas e aumentou para 2 a 0. O terceiro gol foi anotado por Matías Rojas, enquanto Wesley definiu a vitória de 4 a 0. O Corinthians integra o Grupo C do Paulista ao lado da Inter de Limeira, Bragantino e Mirassol. A estreia da equipe corintiana está marcada para este domingo, às 18h, diante do Guarani, na Neo Química Arena.