Corinthians garante novo fiador para contratação de Hugo Souza

O Corinthians assegurou um novo fiador para a aquisição do goleiro Hugo Souza, atualmente vinculado ao Flamengo. A instituição financeira envolvida ainda não foi divulgada, mas deve garantir o pagamento integral de 800 mil euros (aproximadamente R$ 4,8 milhões) por metade dos direitos econômicos do jogador. O acordo inicial previa o desembolso em quatro parcelas, com vencimentos programados para janeiro e julho de 2025 e 2026.

O processo de compra enfrentou um impasse após o Flamengo recusar o fiador inicialmente proposto pelo clube paulista. Como consequência, o Corinthians efetuou um pagamento emergencial de R$ 500 mil para contar com Hugo Souza na semifinal da Copa do Brasil, partida que resultou na classificação do time carioca.

As relações entre Corinthians e Flamengo foram tensionadas também por uma pendência financeira envolvendo o lateral-direito Matheuzinho, atualmente no elenco corintiano. O Flamengo rejeitou a Brax, fiador anterior, complicando ainda mais as negociações.

No entanto, o Corinthians permanece confiante na permanência de Hugo Souza para a temporada 2025. A direção do clube paulista tem até 30 de novembro para concluir o processo de aquisição conforme estipulado no contrato de empréstimo; caso contrário, a transação será reiniciada.

Vinicius Cascone, diretor de negócios jurídicos do Corinthians, manifestou confiança na resolução do caso após as eleições internas e outras disputas com o Flamengo. “O contrato está pré-estabelecido: o Corinthians fez a opção, já exerceu, agora é definir detalhes do contrato. Acho que todos os componentes no período podem ter atrapalhado”, afirmou Cascone.

A expectativa é que o novo fiador ofereça a segurança necessária para concretizar a compra sem necessidade de renegociações ou novas garantias financeiras.