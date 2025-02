Corinthians finaliza preparativos para enfrentar o Universidad Central na Pré-Libertadores

No dia 18 de janeiro, o Corinthians concluiu sua preparação na Venezuela visando o confronto contra o Universidad Central, que marcará a estreia da equipe na fase preliminar da Copa Libertadores.

O treinamento ocorreu no Complexo Esportivo Cocodrilos, centro de treinamento do Caracas, onde os jogadores iniciaram as atividades na academia antes de se dirigirem ao campo. Sob a supervisão do técnico Ramón Díaz e sua comissão, a equipe participou de uma sessão tática em um espaço reduzido, enfatizando estratégias de jogo.

Entre as novidades do elenco estiveram os atletas Breno Bidon e Felipe Longo, que recentemente retornaram ao clube após contribuírem para a conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira.

Visando o sucesso na competição internacional, o Corinthians optou por preservar seus jogadores principais durante a última rodada do Campeonato Paulista, preparando-se para entrar em campo com sua força máxima. A formação provável para o embate é composta por: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

De acordo com a decisão técnica de Ramón Díaz, o centroavante Pedro Raul e o lateral-esquerdo Diego Palacios foram excluídos da lista de convocados para a partida. Além disso, Gustavo Henrique não viajou com a delegação devido à recuperação de uma lesão na perna direita.

O duelo inicial ocorrerá nesta quarta-feira (19), no Estádio Olímpico de Caracas, às 21h30. O jogo de volta está agendado para a semana seguinte, no dia 26, na Neo Química Arena, também às 21h30.