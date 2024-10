Corinthians expurga demônios táticos, mas ainda luta contra emocional fraco

É inegável que o desempenho do Corinthians evoluiu muito desde a chegada do técnico Ramón Díaz. O time apresenta variações táticas, transições com mais qualidade e criatividade. Por outro lado, o emocional dos jogadores ainda varia muito nos 90 minutos.

O QUE ACONTECEU

A equipe quase repetiu o roteiro do confronto “trágico” contra o Internacional, da rodada anterior, diante do Athletico-PR, na última quinta-feira (17). O Timão estava tranquilo no 1º tempo, vencia por 2 a 0, mas cedeu o empate após falhas da defesa.

O cenário derrubou o psicológico do time alvinegro, que passou a errar muitos passes e demonstrar desatenção. O Athletico-PR até teve oportunidade de virar o placar antes de ir ao vestiário, mas parou nas mãos de Hugo Souza.

O técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano tiveram um papo duro no vestiário com os atletas. Consequentemente, a postura no gramado mudou completamente no tempo final.

“A intimidade não gostamos de falar, mas teve um pouco de tudo lá dentro [do vestiário]. É um grupo que responde nos momentos difíceis. Mas além do momento é muito difícil virar jogos aqui. O grupo respondeu como tinha que responder, vamos trabalhar para não relaxar mais. Parabéns para o grupo que, apesar de cometer erros e ter um momento de desconexão, soube responder e jogamos do jeito que gostamos”, disse Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians.

Na visão da comissão técnica, o emocional é o ponto que ainda pesa na luta contra o rebaixamento. Porém, o papel da torcida tem sido fundamental para os treinadores, que consideram o Brasileirão uma das competições mais difíceis do futebol mundial.

“Claramente pode ter havido isso [desconcentração], mas o rival também joga. Quando não está 100%, dá uma relaxada, uma desconexão, e o Brasileirão não perdoa. É o torneio mais difícil do mundo, é a Premier League e o Brasileirão. Este estádio fala, é impressionante. O apoio da torcida é incondicional”, afirma Emiliano Díaz.

PRESSÃO DIMINUI PARA A COPA DO BRASIL

A mudança de chave para a decisão na semifinal da Copa do Brasil vai acontecer em tempo recorde. Mas a verdade é que, ao vencer a decisão antecipada diante do Athletico, um peso saiu das costas dos jogadores.

Dormir fora do Z4 é considerado um alívio de pressão antes do embate contra o Flamengo, no próximo domingo (20). Inclusive, os titulares podem mudar para a partida que está marcada para começar às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

“Sempre falamos que a prioridade era o Brasileiro. Não gostamos da decisão porque teríamos um jogo muito perto. Vamos analisar bem como o grupo chega, mas reforço: a prioridade é o Brasileirão. O resultado [desta quinta-feira (17)] não muda nada do que pensamos. Vamos brigar com o que temos porque viemos fazendo assim nas copas e está dando certo”, disse Emiliano.