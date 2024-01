Corinthians estreia no Paulistão sob nova direção e buscando recuperar protagonismo

O Corinthians inicia a temporada 2024 neste domingo, diante do Guarani, às 18h, na Neo Química Arena, pela rodada de estreia do Campeonato Paulista. Sob nova direção, encabeçada pelo presidente Augusto Melo, o time do Parque São Jorge busca recuperar o prestígio de outrora e aposta na reformulação do elenco, mais jovem e com reforços do futebol nacional e estrangeiro. À beira do gramado, Mano Menezes recebeu voto de confiança e o Estadual servirá de laboratório para o clube, que almeja competir forte no Brasileirão e Copa do Brasil, além de retornar à Copa Libertadores no próximo ano.

No fim do ano passado, Augusto Melo venceu a eleição para presidente do Corinthians e encerrou uma hegemonia de 16 anos do grupo de Andres Sanchez no poder. Ele assumiu o cargo prometendo um choque de gestão e a montagem de um time à altura dos rivais. Medalhões, como Renato Augusto, Gil e Giuliano, foram dispensados, enquanto Fábio Santos se aposentou. O zagueiro Bruno Méndez e o volante Cantillo não renovaram e deixaram o clube. O jovem atacante Pedro, negociado anteriormente com o Zenit, também deu adeus.

Enquanto uns vão, outros vêm. Até o momento, o Corinthians já fez seis contratações: Hugo, lateral-esquerdo do Goiás; Raniele, volante do Cuiabá; Félix Torres, zagueiro equatoriano do Santos Laguna (MEX); Diego Palacios, lateral-esquerdo equatoriano do LA Galaxy (EUA); Gustavo Henrique, zagueiro do Valladolid (ESP); e Rodrigo Garro, meia argentino comprado do Talleres (ARG).

O Corinthians também conseguiu negociar a permanência de Maycon. Enquanto o volante teve um novo empréstimo cedido pelo Shakhtar Donetsk (UCR). O clube pretendia contratar em definitivo o zagueiro Lucas Veríssimo junto ao Benfica. Mas o defensor deixou o clube de forma inesperada neste sábado, rumo ao futebol do Catar.

A diretoria alvinegra trabalha para oficializar a contratação do lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo. Ao longo da semana, o presidente corintiano adiantou que o acerto já estava definido. Ao todo, o Corinthians já gastou cerca de R$ 120 milhões para a montagem do novo plantel.

Para o confronto diante do Guarani, o técnico Mano Menezes ainda não poderá contar com Rodrigo Garro, que ainda não teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Gustavo Henrique está regularizado, mas deverá perder a estreia porque ainda não realizou treinos com o time alvinegro. Entre os contratados, a expectativa é de que Raniele e Hugo apareçam entre os titulares.

Enquanto o Corinthians ainda não dispõe de todos os reforços, outros jogadores devem ganhar uma oportunidade contra o Guarani. É o caso do meia paraguaio Matías Rojas, de 28 anos, que chegou ao time corintiano na metade do ano passado após se destacar no Racing (ARG), mas sofreu com problemas físicos e não teve sequência. Neste ano, o jogador cobrou o clube pelo atraso no pagamento dos direitos de imagem. A diretoria não cogitou vender o atleta e tratou de resolver o problema internamente o mais rápido possível.

Na quarta-feira, o Corinthians goleou o São Caetano, por 4 a 0, em jogo-treino no CT Joaquim Grava. A expectativa dos torcedores é de que a equipe de Mano Menezes consiga um bom placar também diante do Guarani. Todos os ingressos para a partida estão esgotados e mais de 40 mil pessoas são aguardadas na Neo Química Arena, neste domingo.

Pelo lado bugrino, o técnico Umberto Louzer terá apenas o desfalque do lateral-direito Heitor, ex-Internacional, que ainda não foi regularizado. Depois de mais uma Série B decepcionante, terminando o campeonato no meio da tabela, o time de Campinas renovou o elenco e fez mais de dez contratações para 2024. Entre os principais reforços estão o experiente goleiro Vladimir e o volante Camacho, ex-Santos, e o meia-atacante Chay, ex-Ceará e Botafogo.

O Guarani está no Grupo B, junto com Palmeiras, Ponte Preta e Água Santa. Já o Corinthians caiu no Grupo C, com Mirassol, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino. Nesta etapa, os times enfrentam os adversários das outras chaves em turno simples. Os dois melhores avançam às quartas de final, que será disputada em jogo único, com o dono da melhor campanha tendo a vantagem do mando de campo – a mesma ideia se aplica na semifinal. A decisão acontece no formato de ida e volta, e a equipe com o maior número de pontos na classificação geral faz o segundo jogo em casa.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X GUARANI

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Rojas, Matheus Araujo e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

GUARANI – Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Régis (Chay); Gustavo França e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO – 18h.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).