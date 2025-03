Corinthians está próximo de renovar contrato com lateral Matheus Bidu

O Corinthians se encontra em fase final de negociações para a renovação do contrato do lateral-esquerdo Matheus Bidu, jogador que se destacou na reta final da última temporada. Segundo informações do portal “ge”, a expectativa é de que o novo vínculo se estenda até dezembro de 2027.

A assinatura do novo contrato está condicionada à resolução de pequenos detalhes, mas os principais termos já foram acordados entre as partes. Com seu atual contrato expirando no final deste ano, Bidu tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho, o que torna a renovação ainda mais urgente para o Timão.

Recentemente, o técnico Ramón Díaz tem optado por Fabrizio Angileri como titular na lateral esquerda, o que pode ser um fator motivador para a decisão do atleta sobre sua permanência. Vale destacar que Angileri foi o único reforço contratado pelo Corinthians na última janela de transferências.

Desde sua chegada ao clube em 2023, Matheus Bidu já disputou 84 partidas e marcou cinco gols, dois deles nesta temporada. Ele enfrenta a concorrência não apenas de Angileri, mas também de Hugo para garantir sua posição na equipe.