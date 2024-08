Corinthians entra no Z4, mas mantém ideia de não poupar na Copa do Brasil

O Corinthians voltou para a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas não deve poupar jogadores na Copa do Brasil.

A comissão técnica do Corinthians reconhece o desgaste físico, mas crê que pode conciliar duas competições nos próximos dias. O time ainda disputará a Sul-Americana.

O Alvinegro deve enfrentar o Grêmio na quarta-feira com o que tem de melhor, salvo exceções por recomendação médica.

Uma das preocupações é o volante Alex Santana, que deixou o campo contra o Juventude com desconforto muscular. Rodrigo Garro também não está 100%.

Ramón Díaz vai comandar um treino leve na terça e estimular o descanso até a bola rolar no Couto Pereira, em jogo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O argentino entende que a posição no Brasileirão é momentânea e um clube grande como o Corinthians não pode abrir mão de pensar em títulos.

O Grêmio adotou caminho diferente e vive momento melhor. O time de Renato Gaúcho poupou todos os titulares, venceu o Athletico fora de casa e ultrapassou o Corinthians na tabela.

O Corinthians agora é o 18º colocado, com 20 pontos. O Cuiabá, 19º, tem 17 pontos e dois jogos a menos.

Pela Copa do Brasil, os alvinegros empataram em 0 a 0 com o Grêmio na ida e precisam vencer para avançar de forma direta. Novo empate levaria a decisão para os pênaltis.