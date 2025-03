Corinthians enfrenta Barcelona de Guayaquil em confronto crucial pela Libertadores

O Corinthians se prepara para um importante desafio nesta quarta-feira, ao enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores. O confronto está agendado para às 21h30 (horário de Brasília) e ocorrerá no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Na etapa anterior do torneio continental, o clube paulista conseguiu avançar após um confronto acirrado com a Universidad Central, da Venezuela, conseguindo a classificação com um placar agregado de 4 a 3. Por outro lado, o Barcelona eliminou o El Nacional, também do Equador, com um resultado final de 2 a 1.

O Timão chega ao duelo motivado pela recente conquista de uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. No último domingo, a equipe conquistou uma vitória convincente sobre o Mirassol, em casa, com um placar de 2 a 0. Na próxima fase do estadual, o Corinthians terá pela frente o Santos, que conta com o talento do jogador Neymar.