Corinthians e-Sports concorre ao Prêmio iBest de melhor time

O Corinthians e-Sports segue se destacando no cenário esportivo. A equipe está concorrendo ao prêmio iBest de melhor time do segmento e já está no Top 3.

A votação é popular e pode ser realizada no site https://premioibest.com/ até o dia 15 de dezembro.

“Estar presente entre os Top 3 já nos honra muito e mostra a seriedade desse projeto. É um grande reconhecimento para todos e mostra os frutos do trabalho”, vibra o presidente da equipe, Milson Januário.

Esse ano, a equipe Corinthians e-Sports voltou a disputar a Free Fire World Series, ocorrido em novembro, no Rio de Janeiro e se tornou a nona melhor equipe do mundo. Em 2019, conquistou o título, sendo a primeira equipe brasileira a ser campeã. Se não bastasse essa grande conquista, ontem o time sagrou-se vice-campeão das Américas, numa competição que começou há 2 meses e nas fases finais envolveu 26 equipes representando todas as Américas.

“Seguimos para mais. Representar o Corinthians da melhor forma e exaltar sempre esse nome é a nossa missão. Temos atletas e profissionais muito empenhados em todas as áreas. Contamos com o apoio do torcedor nessa votação”, finaliza Januário.

A cerimônia de premiação ocorrerá nos dias 13 e 14 de fevereiro, no Rio Grande do Sul.

Sobre o Prêmio iBest

Considerado a maior referência no reconhecimento do melhor na internet no Brasil, o Prêmio iBest ocorre desde 1996.

Hoje é o maior prêmio do Brasil e também do mundo, com aproximadamente

20 milhões de usuários únicos somente em 2023.

Desde que foi relançado em 2020, o iBest tem como missão apresentar aos brasileiros os melhores do universo digital, considerando a presença unificada nas plataformas digitais de sites, apps e principais redes sociais (Youtube, Tiktok, Instagram, Facebook, X, Threads, Linkedin e Twitch).

Além da votação popular, existe outra realizada por um grupo de especialistas, a Academia iBest, sendo que essa combinação permite uma avaliação justa e complementar, em todas as categorias.