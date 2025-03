Corinthians é goleado pelo Barcelona-EQU e se complica na Pré-Libertadores

O Corinthians se vê em uma situação desafiadora na busca por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Na quarta-feira (5), o clube paulista sofreu uma derrota contundente de 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil, em jogo realizado no estádio Monumental Banco Pichincha, durante o confronto de ida da Fase Preliminar 2 do torneio.

Os gols da partida foram marcados por Corozo, que balançou as redes duas vezes, e Rivero, garantindo a vantagem aos equatorianos.

Comandado por Ramón Díaz, o Timão adotou um esquema defensivo com três zagueiros, uma estratégia que não surtiu o efeito desejado, resultando em dificuldades defensivas que foram exploradas pelo ataque adversário.

O início da partida foi dominado pelo Barcelona, que apresentou maior controle de posse e criou as melhores oportunidades nos primeiros minutos. Um dos lances mais perigosos foi um chute do brasileiro Leonai, que passou próximo à trave direita defendida por Hugo Souza. O Corinthians, acuado, teve dificuldade em sair jogando.

Na única chance clara do primeiro tempo, Garro avançou em um contra-ataque promissor, mas hesitou e acabou desarmado antes de conseguir passar a bola para Yuri Alberto, que se posicionava livre na área. Enquanto isso, o Barcelona continuava tentando finalizar de longe, quase marcando novamente com Valiente.

No entanto, o momento crucial ocorreu nos acréscimos da primeira etapa: João Pedro Tchoca cometeu falta dentro da área sobre Carabalí e o árbitro não hesitou em marcar pênalti. Corozo converteu a penalidade e colocou os equatorianos em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, Ramón Díaz fez alterações significativas na equipe ao retirar João Pedro Tchoca e ajustar o sistema defensivo. Contudo, a partida permaneceu truncada e com escassas oportunidades para ambos os lados. O primeiro momento mais agudo para o Corinthians surgiu apenas aos 20 minutos, quando Breno Bidon acionou Memphis na pequena área; no entanto, o holandês finalizou diretamente nas mãos do goleiro Contreras.

Logo em seguida, Corozo quase ampliou a vantagem após um cruzamento de Valiente. O zagueiro Gustavo Henrique chegou a marcar contra, mas a intervenção do VAR anulou o gol por impedimento.

Por volta dos 34 minutos do segundo tempo, Carabalí fez uma boa jogada pela lateral e cruzou para Rivero marcar o segundo gol para o Barcelona. O Corinthians tentou reagir ao resultado adverso, mas ao se lançar ao ataque deixou espaços vulneráveis na defesa. Isso culminou no terceiro gol dos equatorianos aos 38 minutos: Corozo aproveitou um rebote dentro da área e selou a vitória.

A decisão sobre quem avança à próxima fase ocorrerá na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília). Para seguir adiante na competição, o Corinthians necessita vencer por uma margem de três gols para levar a disputa aos pênaltis. Antes desse embate decisivo pela Libertadores, o Timão tem um importante compromisso no Campeonato Paulista: enfrentará o Santos no domingo (9), às 18h30 (de Brasília), também em Itaquera.

Escalações:

Barcelona de Guayaquil (Técnico: Segundo Castillo):

Contreras; Carabalí, Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo, Leonai e Valiente; Corozo, Oyola e Rivero.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz):

Hugo Souza; Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca (Carrillo); Matheuzinho, Hugo, Breno Bidon, Alex Santana (Maycon) e Rodrigo Garro (Romero); Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto.