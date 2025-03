Corinthians é eliminado da Pré-Libertadores apesar de vitória sobre o Barcelona de Guayaquil

O Corinthians não conseguiu reverter a desvantagem acumulada no jogo de ida e foi eliminado da Pré-Libertadores, mesmo após vencer o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 na Neo Química Arena, em partida realizada nesta quarta-feira (12). Os gols da equipe paulista foram anotados por Félix Torres e Carrillo.

A missão da equipe alvinegra era desafiadora: vencer por três gols ou mais para avançar à próxima fase, tendo perdido o primeiro jogo por 3 a 0 no Equador. O técnico Ramón Díaz montou uma formação ofensiva e fez alterações ainda no primeiro tempo, mas as mudanças não foram suficientes para garantir a classificação.

O Corinthians começou o jogo com uma boa chance logo na saída de bola. Após um lançamento, Matheuzinho fez um desvio que possibilitou a cabeçada de Yuri Alberto, mas a finalização foi para fora. O Barcelona, por sua vez, conseguiu equilibrar as ações em campo e dificultou a criação de novas oportunidades para o Timão.

O primeiro arremate efetivo do Corinthians ocorreu aos 20 minutos, quando Gustavo Henrique testou a bola em direção ao gol, mas Contreras fez a defesa. Em seguida, Carrillo também levou perigo com um chute que saiu pela linha de fundo após passe de Garro.

Com o passar dos minutos, a pressão do Timão aumentou. Yuri Alberto quase abriu o placar novamente após cruzamento de Matheuzinho, mas o goleiro do Barcelona estava atento. Memphis teve uma oportunidade clara de marcar à distância, porém a bola passou perto do gol. No final do primeiro tempo, Díaz optou por colocar Romero em campo no lugar de Raniele, intensificando a ofensividade da equipe.

O esforço do Corinthians foi recompensado antes do intervalo. Garro cobrou um escanteio que encontrou Félix Torres, que cabeceou para balançar as redes equatorianas. Assim, o primeiro tempo terminou com o Corinthians em vantagem mínima.

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians pressionou ainda mais. Aos 16 minutos, Leonai foi expulso após receber seu segundo cartão amarelo por falta em José Martínez, deixando o Barcelona com um jogador a menos. Contudo, à medida que o relógio avançava, a equipe alvinegra parecia se desorganizar em sua busca pelo segundo gol.

O Timão continuou criando chances com chutes de fora da área e cabeçadas. Aos 39 minutos, após nova cobrança de escanteio por Garro, Gustavo Henrique cabeceou e Carrillo marcou. Inicialmente anulado pela arbitragem, o gol foi validado após revisão no VAR.

Ainda houve tempo para uma última oportunidade clara para os anfitriões: Memphis recebeu a bola na área e tentou um voleio que saiu muito alto. Matheuzinho também teve uma chance dentro da área que não se concretizou. Com isso, o jogo terminou com a eliminação do Corinthians da competição continental.

O sorteio dos grupos da Libertadores está agendado para segunda-feira (17), onde o Barcelona de Guayaquil estará no Pote 4. Agora, o foco do Timão se volta para o torneio estadual; no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque pela final do Campeonato Paulista.

Escalações:

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz):

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Breno Bidon); Raniele (Romero), José Martínez (Talles Magno), Carrillo e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Barcelona de Guayaquil (Técnico: Segundo Castillo):

Contreras; Carabalí, Arreaga, Vallecilla e Aníbal Chalá; Arroyo, Leonai e Valiente (Joshué Quiñónez); Corozo, Oyola (Campi) e Rivero.