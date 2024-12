Corinthians e Bahia duelam por pontos preciosos na reta final do Brasileirão rumo à decisão emocionante

Na noite desta terça-feira, 3 de novembro, inicia-se a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com o confronto entre Corinthians e Bahia, marcado para as 20h na Neo Química Arena. A sequência da rodada ocorre na quarta-feira, destacando o duelo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, que será realizado em São Januário às 19h. No mesmo dia, às 20h, os embates entre Criciúma e Flamengo, São Paulo e Juventude, além de Vitória e Grêmio prometem agitar os torcedores.

Mais tarde, às 21h30, três partidas atraem atenção: Atlético Goianiense enfrenta o Fortaleza no estádio Antônio Accioly; Cruzeiro mede forças com o Palmeiras no Mineirão; enquanto o Beira-Rio recebe Internacional e Botafogo, partida que pode definir o título para a equipe carioca. Na quinta-feira, dois jogos que envolvem clubes ameaçados pelo rebaixamento encerram a rodada: Atlético Paranaense enfrenta o Bragantino na Arena da Baixada às 20h; simultaneamente, Fluminense encara o Cuiabá no Maracanã.

No panorama atual da tabela de classificação do Brasileirão, o Botafogo lidera com 73 pontos, seguido de perto pelo Palmeiras com 70 pontos. O Flamengo ocupa a terceira posição com 66 pontos. Na sequência estão Internacional e Fortaleza empatados com 65 pontos cada. São Paulo aparece em sexto lugar somando 59 pontos. Bahia e Corinthians completam o grupo dos oito melhores com 50 pontos cada.

Na parte inferior da tabela, o Criciúma está em 17º lugar com 38 pontos, mesma pontuação do Bragantino na 18ª posição. Já sem chances de escapar do rebaixamento estão Cuiabá e Atlético Goianiense, ocupando respectivamente as 19ª e 20ª posições com 30 e 27 pontos.