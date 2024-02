Corinthians desafia Botafogo-SP para deixar risco de queda no Paulistão para trás

Recuperado de uma série de cinco derrotas após vencer a Portuguesa por 2 a 0, o Corinthians volta a campo às 21h35 desta quarta-feira, na Arena Nicnet Eurobike, onde desafia o anfitrião Botafogo de Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Paulistão. Embora fortalecido pelo fim do jejum, o time alvinegro ainda tem muito a provar ao torcedor, até porque ainda está próximo da zona de rebaixamento e longe da classificação ao mata-mata.

Com seis pontos, em quarto lugar, os corintianos não têm chance de mudar de posição dentro do Grupo C nesta rodada, mesmo se vencerem. Isso porque o terceiro colocado Mirassol e a vice-líder Inter de Limeira estão com 10. O Red Bull Bragantino, dono da liderança, tem 11. Na classificação geral, o time do Parque São Jorge está em 12º lugar, três pontos acima da Portuguesa, primeiro time dentro da zona da degola, em 15º.

Uma derrota para os botafoguenses custaria muito caro e reacenderia a crise, ainda mais diante do fato de o jogo seguinte ser um clássico com o Palmeiras. O certo é que as esperanças se renovaram com a chegada do técnico português António Oliveira, primeiro treinador a vencer em sua estreia pelo Corinthians desde Vagner Mancini em 2020. O substituto de Mano Menezes ainda está implementando seu estilo de jogo, mas os jogadores já deram sinais positivos de que estão assimilando a filosofia.

“Ele chegou com muito ânimo. Acredito que, assim como eu, é uma oportunidade muito grande na carreira dele. A gente já percebe que tem entendimento muito grande do futebol, tem várias formações”, afirmou o zagueiro Gustavo Henrique, apresentado na segunda-feira após ser relacionado pela primeira vez no domingo. “Grande treinador, fez grandes trabalhos e espero que ele repita isso aqui. Me agrada jogar com três ou linha de quatro, vamos estar preparados, treinando, estar cada vez mais sólidos”, completou.

Gustavo Henrique chegou ao Corinthians há três semanas, mas vinha tratando um desequilíbrio muscular nas pernas. Durante a coletiva, ele disse sentir-se 100%, portanto pode estar perto de estrear. As condições do defensor serão determinantes para a definição da escalação que será utilizada contra o Botafogo.

António Oliveira não vai contar com o zagueiro Raul Gustavo e o lateral-direito Fagner, que jogou como ala na formação com linha defensiva de três, utilizada contra a Portuguesa. Caso Gustavo esteja liberado para começar jogando, o sistema pode ser mantido Se não, o português deve optar por ter apenas dois zagueiros, Caetano e Félix Torres. O potencial substituto de Fagner é Léo Maná.

Há também uma nova baixa no ataque, porque Pedro Raul sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita. Com isso, Yuri Alberto, que atenuou as críticas ao seu respeito após marcar o segundo gol da vitória do final de semana, pode voltar a ficar mais fixo como referência no ataque, em vez de fazer a função de movimentação mais livre, como fez contra a Lusa. Também para compor o setor ofensivo, Romero está de volta, depois de cumprir suspensão.

Adversário do Corinthians, o Botafogo está oscilando e tem oito pontos, na quarta colocação do Grupo D, em uma situação parecida com a do time da capital. A distância para o quarto colocado São Bernardo e para o terceiro Novorizontino é de quatro pontos, portanto não há chances de entrar na zona de classificação ao fim desta rodada. De qualquer forma, a vitória é essencial para manter em alta a expectativa de avançar e também para não ser ultrapassado na classificação geral, já que os corintianos vão de seis a nove se saírem de campo vitoriosos.

Sem vencer há três jogos, o time de Ribeirão Preto vem de uma derrota para a Inter de Limeira e se preocupa com a sequência de jogos. Na próxima semana, terá de ir ao Espírito Santo jogar a Copa do Brasil, contra o Nova Venécia. “Tem 48 horas para recuperar, é difícil, eles não são máquinas e não podem ser sempre os mesmos. Temos que gerir os jogadores, até mesmo por gestão de grupo isso tem que acontecer“, disse o técnico Paulo Gomes.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP X CORINTHIANS

BOTAFOGO-SP – João Carlos; Lucas Dias, Fábio Sanches (Patrick Brey) e Bernardo Schappo; Thassio, Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Jean Victor; Douglas Baggio, Tiago Alves e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

CORINTHIANS – Cássio; Léo Maná, Félix Torres, Caetano e Hugo (Gustavo Henrique); Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro do Santos.

HORÁRIO – 21h35.

LOCAL – Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP).