Corinthians derrota Palmeiras e sai na frente pela final do Paulistão Feminino

Em uma tarde emocionante na Neo Química Arena, o Corinthians garantiu uma vantagem crucial ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 no confronto de ida da final do Campeonato Paulista Feminino, realizado nesta sexta-feira (15). O jogo decisivo ocorrerá na próxima semana.

Desde o apito inicial, o Corinthians demonstrou superioridade tática e técnica sobre o rival. A equipe alvinegra inaugurou o placar logo aos sete minutos, em um lance bem trabalhado que culminou com Gabi Zanotti balançando as redes após assistência precisa de Millene. A jogadora encontrou-se em excelente posição na área para finalizar sem chances para a goleira adversária.

O Palmeiras enfrentou dificuldades evidentes na construção de jogadas durante a primeira etapa. O time alviverde tentou se reorganizar, mas as investidas frequentemente esbarravam na sólida defesa corintiana, que se mostrava implacável e eficaz. Aos 29 minutos, o Corinthians quase ampliou a vantagem quando um chute poderoso encontrou a trave.

Na segunda metade do confronto, o Palmeiras retornou com mais vigor ofensivo, demonstrando maior assertividade nas ações de ataque. No entanto, a defesa do Corinthians permaneceu coesa e segura, neutralizando as investidas do adversário e mantendo o controle da partida até o apito final.

Com este resultado, o Corinthians leva a vantagem mínima para o segundo jogo da decisão, consolidando sua posição de favorito ao título estadual.

Detalhes da Partida

CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Competição: Final do Campeonato Paulista Feminino (jogo de ida)

Corinthians:

– Lelê; Belinha, Dani Arias, Mariza e Yasmin (Paulinha, 31/2T);

– Gabi Portilho, Victória Albuquerque, Ju Ferreira, Duda Sampaio e Gabi Zanotti (Vitória Yaya, 31/2T);

– Millene (Carol Nogueira, 21/2T).

**Técnico:** Lucas Piccinato

Palmeiras:

– Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Fê Palermo;

– Ingryd Lima (Espinales, 11/2T), Brena, Yoreli Rincón e Diany;

– Amanda Gutierres e Lais Estevam.

**Técnica:** Camilla Orlando

Cartões Amarelos:

– Mariza, Gabi Zanotti (Corinthians)

– Diany, Espinales (Palmeiras)

O resultado mantém o Timão em posição vantajosa enquanto ambas as equipes se preparam para o desfecho desta emocionante competição estadual.