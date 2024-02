Corinthians demite Mano Menezes

Mano Menezes não é mais o técnico do Corinthians.

O treinador foi demitido nesta segunda-feira (5) após quatro derrotas seguidas. O Corinthians só venceu o primeiro jogo da temporada, contra o Guarani.

Ele não resistiu à pressão e caiu um dia após ter perdido para o Novorizontino em plena Neo Química Arena. O clube alvinegro paulista levou um hat-trick de um jogador que enfrentava um jejum de gols de quase um ano.

A decisão foi tomada após Augusto Melo ter bancado o treinador. Depois da partida de domingo, o presidente do Corinthians chegou a dizer que Mano tinha contrato até 2025 e que estava trabalhando para que o técnico tivesse “condições melhores de trabalho”.

Para substituí-lo o nome de Márcio Zanardi, técnico atual do São Bernardo, é favorito neste momento, mas de acordo com o regulamento do Paulistão, um treinador não pode dirigir duas equipes na mesma edição. “É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista”. Independentemente, Augusto Melo, presidente do Corinthians, já contatou Antônio Moreno Neto, presidente do São Bernardo, para tratar da liberação de Zanardi