Corinthians confirma saída repentina do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol do Catar

O zagueiro Lucas Veríssimo, que estava em processo de ser adquirido de maneira definitiva pelo Corinthians, aceitou uma proposta milionária do Al-Duhail, do Catar, e não joga mais pelo clube do Parque São Jorge, que confirmou a saída do defensor após alegar que ele havia desfalcado a equipe durante o treino aberto para a torcida neste sábado por causa de dores no joelho

“Nas últimas horas, o zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica, de Portugal, e estava emprestado ao Corinthians, comunicou à diretoria de futebol que recebeu e aceitou uma proposta do Catar. O clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para a sua permanência definitiva pronto para assinatura do jogador e seu staff desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático”, disse o clube em nota.

O Corinthians havia alinhado um acordo com o Benfica por 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) por quatro anos de contrato e aguardava a assinatura por parte do staff do atleta. Enquanto isso, Lucas Veríssimo continuou treinando no clube e seria titular na estreia do Paulistão, neste domingo, às 18h, frente ao Guarani, na Neo Química Arena. No entanto, a oferta da equipe catari acabou mudando os planos do atleta, que optou por deixar o futebol brasileiro.

A proposta do Al-Duhail foi de 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,4 milhões), convencendo o Benfica e o jogador. O zagueiro de 28 anos, revelado pelo Santos, fez 18 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada e marcou um gol.

Sem poder contar com Lucas Veríssimo, o técnico Mano Menezes deve escalar Félix Torres como dupla defensiva ao lado de Caetano. Em entrevista coletiva neste sábado, o equatoriano já dava sinais de que poderia ser titular e afirmou estar “disposto” em se sacrificar pelo clube.