Corinthians busca acordo para contratar atacante Talles Magno, ex-Vasco

O Corinthians abriu negociações para contratar o atacante Talles Magno, ex-Vasco e atualmente no New York City, da MLS.

O Timão busca reforçar o ataque e visa a chegada do jogador de 22 anos por empréstimo. O Grupo City, controlador do time americano, topa negociar o brasileiro, mas quer recuperar parte do investimento. As partes mantém conversas e o time paulista busca um acordo.

A contratação do jogador é um pedido do técnico Ramon Díaz, que já havia tentado a chegada de Talles ainda no Vasco. O treinador argentino gosta das características do atleta, mas o clube tem receio sobre as recentes lesões que o afastaram de jogos na temporada.

O Vasco chegou a tentar a contratação de Talles Magno nas últimas semanas, mas esfriou o interesse após considerar alta a pedida de entre 10 e 15 milhões de euros do grupo para negociar o jovem.

Talles Magno não vem atuando com frequência no New York City e deve deixar a equipe nesta janela de transferências. No começo do ano, Atlético-MG e Bologna, da Itália, tentaram a contratação do jovem.

Na última temporada, o atacante acumulou quatro gols e três assistências em 34 partidas disputadas pelo New York City. Em 2021, o brasileiro foi adquirido pelo time norte-americano junto ao Vasco por R$ 63 milhões.