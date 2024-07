Corinthians avança pela contratação de Alex Santana, do Athletico-PR

O Corinthians está perto de contratar o meio-campista Alex Santana, do Athletico.

O Corinthians avançou na negociação pela compra de Alex Santana. Faltam detalhes.

O UOL apurou que o Athletico pediu ajustes no “fluxo de pagamento”. É o que resta para a concretização do acordo.

O Corinthians ofereceu um valor que o Furacão julga justo, mas o número de parcelas é o entrave. Os clubes entendem que vão superar essa barreira nos próximos dias.

Alex é reserva do Athletico, mas tem boa avaliação no Timão. O clube do Parque São Jorge entende que ele pode retomar o melhor desempenho com essa mudança de ares.

Aos 29 anos, Alex Santana tem o que o Corinthians procura no meio-campo: capacidade técnica e física para marcar e atacar. O Timão crê que tem poucas opções no setor.

O Timão também negocia com o volante Charles, do Midtjylland, e com o lateral-esquerdo colombiano Cristian Borja, livre no mercado após deixar o Braga (POR). O goleiro Hugo Souza, ex-Flamengo, está contratado.

O interesse do Corinthians em Alex Santana foi inicialmente revelado pela jornalista Monique Vilela.