Corinthians avança em negociações com o técnico Ramón Díaz

O Corinthians está cada vez mais perto de ter um novo treinador. O time do Parque São Jorge avançou nas negociações com o técnico argentino Ramón Díaz nesta segunda-feira. Existe a expectativa de que profissional de 64 anos assine com o clube em breve e o anúncio deve ocorrer antes da partida com o Vasco, na quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As conversas entre o Corinthians e Ramón Díaz avançaram após o clube paulista se envolver em uma novela pela contratação de Fábio Carille. Atualmente no Santos, o treinador era o “Plano A” da diretoria corintiana, mas a necessidade do pagamento da multa rescisória de R$ 2,5 milhões e a intervenção do presidente santista Marcelo Teixeira fizeram o técnico permanecer na Baixada Santista.

Ramón Díaz está livre no mercado desde o fim de abril, quando foi demitido pelo Vasco após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Criciúma, em São Januário. Apesar da saída, o time carioca estudava um eventual retorno do treinador argentino, mas as conversas não foram para frente. A equipe cruzmaltina está sendo treinada pelo interino Rafael Paiva.

O argentino foi o responsável por salvar os cariocas do rebaixamento em 2023, situação parecida com a que vive o Corinthians no Brasileirão. O time paulista é abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 12 pontos. A equipe venceu apenas duas vezes na competição e vem de um 3 a 0 fora de casa para o Cruzeiro.

Além do Vasco, Ramón Díaz acumula passagem pelo Botafogo. O treinador foi contratado pelo alvinegro carioca em 2020 também na tentativa de salvar o clube da degola. Ele não chegou a ficar à beira do campo por cauda de um problema de saúde, sendo representado pelo filho e auxiliar Emiliano Díaz, e foi demitido antes de estrear. Ele também treinou times importantes da Arábia Saudita, como Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ittihad, além de Libertad, San Lorenzo e a seleção do Paraguai.

Ramón Díaz tem história atrelada ao River Plate, clube em que é ídolo desde os tempos de jogador. Como treinador, é multicampeão pela equipe argentina, incluindo o título da Copa Libertadores de 1996.