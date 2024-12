Corinthians avança e assegura vaga na Copa do Brasil 2025

Na noite de terça-feira, 3 de outubro, o Corinthians assegurou uma vitória decisiva sobre o Bahia com um placar de 3 a 0, em confronto realizado na Neo Química Arena, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este resultado garantiu ao Timão uma vaga na Copa do Brasil de 2025, pois a equipe atingiu 53 pontos, assegurando, no mínimo, a nona posição na tabela do Brasileirão. Esta colocação é crucial para a classificação direta à terceira fase da competição eliminatória nacional, uma vez que as nove melhores equipes do campeonato recebem tal privilégio, juntamente com os campeões da Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste.

O Corinthians esteve em risco de ficar fora da próxima edição da Copa do Brasil devido à eliminação precoce no Campeonato Paulista e à ausência de conquistas na Copa Sul-Americana e na própria competição eliminatória neste ano. Contudo, uma impressionante sequência de oito vitórias consecutivas no Brasileirão foi determinante para assegurar a classificação sob o comando do técnico Ramón Díaz.

A continuidade de Ramón Díaz no comando técnico do clube foi confirmada após o triunfo sobre o Bahia. Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, anunciou durante coletiva de imprensa que a atual comissão técnica permanecerá no cargo até o fim de 2025.

Com esta vitória em seu estádio, o Corinthians alcançou a sétima colocação no Campeonato Brasileiro e precisa apenas de um empate na rodada final para garantir sua participação na fase prévia da Copa Libertadores do próximo ano. Entretanto, essa classificação pode ser definida antes mesmo do próximo jogo. Caso o Cruzeiro perca para o Palmeiras nesta quarta-feira, dia 4, a equipe mineira não conseguirá mais superar o Timão na tabela.

O último desafio do Corinthians no Brasileirão será contra o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo seguinte. Mesmo que o Alvinegro sofra uma derrota, ainda há chances de assegurar vaga na Libertadores. Para isso, basta que o Cruzeiro não derrote o Juventude fora de casa ou que o Bahia não consiga vencer o Atlético-GO, já rebaixado e lanterna da competição, na Arena Fonte Nova.