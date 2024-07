Corinthians anuncia novo patrocinador master

O Corinthians anunciou a casa de apostas Esportes da Sorte como nova patrocinadora master do clube.

A Esportes da Sorte substitui a Vai de Bet no espaço principal do uniforme em um contrato de R$ 309 milhões entre fixo e bônus. O vínculo é de três anos.

A nova parceira do Corinthians foi anunciada no intervalo do jogo contra o Grêmio, na Neo Química Arena, e estampou a camisa no segundo tempo. Foi uma ação de marketing sugerida pela empresa e aprovada pelo Timão com direito a fogos de artifício, bandeirão e show de luzes dentro e fora do estádio.

A Esportes da Sorte vai retirar o verde da sua identidade visual nas suas ações com o Corinthians. A cor é proibida no Timão por causa do rival Palmeiras.

O acordo com a casa de apostas foi muito comemorada pelo Corinthians. O clube volta a bater recorde pelo patrocínio master após a Vai de Bet, que ativou cláusula anti-corrupção para rescindir. O motivo foi a presença de uma empresa laranja na intermediação do acordo.

O contrato com a Vai de Bet era de R$ 370 milhões, mas um intermediário teve direito a R$ 27 milhões e outros R$ 40 milhões foram direcionados para pagar a multa rescisória com a PixBet. Desta vez, de acordo com promessa da diretoria corintiana, não haverá nem intermediário e nem pagamento de multa.

No primeiro ano, o Corinthians vai receber R$ 56,5 milhões. No segundo, o valor sobe para R$ 66,5 milhões, até chegar nos R$ 90 milhões no último ano, totalizando R$ 213 milhões.

Como já havia revelado o Blog do Perrone, há a previsão de pagamento para a contratação de um atleta. Esse total é de R$ 57 milhões e poderá ser complementado pelo clube caso o valor da contratação seja maior.

Ainda há mais um pagamento de R$ 3 milhões por ano para ações de marketing, o que totaliza mais R$ 9 milhões. Há um pagamento de R$ 10 milhões por ano para ações específicas para uma campanha que tem como objetivo ter 1 milhão de novos clientes cadastrados na plataforma da casa de apostas, totalizando mais R$ 30 milhões.