Corinthians anuncia novo chefe do marketing após rescisão da Vai de Bet

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (18) seu novo superintendente de marketing: Vinicius Manfredi de Azevedo.

Moura foi desligado do clube após as polêmicas envolvendo a Vai de Bet. A existência de uma empresa laranja na intermediação da comissão fez a patrocinadora máster rescindir o acordo.

Vinicius iniciou a carreira corporativa na Unilever, onde permaneceu por cinco anos. Depois dedicou-se ao marketing esportivo com passagens pela 9ine, Havas Sports & Entertainment, atuando com com patrocinadores FIFA na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo 2014.

Essa será sua segunda passagem pelo Corinthians. O profissional foi head de marketing e comercial do clube e da Neo Química Arena entre 2015 e 2021.

Vinicius Manfredi vai comandar toda a área de marketing, que engloba também patrocínios, experiências e engajamento da torcida, inovação, licenciamento, criação e design.