Corinthians anuncia acordo com a Liga Forte União por cinco anos

O Corinthians oficializou, na tarde desta segunda-feira (1°), o acordo para filiação à Liga Forte União.

O contrato entre o Corinthians e a LFU será válido por cinco anos.

O Corinthians receberá R$ 1,1 bilhão ao longo do contrato. O Conselho de Orientação (Cori) aprovou a proposta da LFU na última sexta-feira (28).

O Timão terá um adiantamento de R$ 150 milhões até o final do ano. O pagamento não terá juros.

As negociações foram longas. Em nota, o Corinthians afirmou que optou por se filiar à Liga Forte União por “concluir que o modelo de negociação adotado vai gerar melhores resultados para o clube e para o futebol brasileiro”.

Veja o comunicado do Corinthians

“Nesta segunda-feira (01), o Sport Club Corinthians Paulista comunica a celebração do acordo com a Liga Forte União (LFU) para negociação conjunta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O contrato foi firmado para os próximos cinco anos.

Após longa e detalhada análise de todas as opções, o Corinthians decidiu pela filiação à LFU por concluir que o modelo de negociação adotado vai gerar melhores resultados para o clube e para o futebol brasileiro.”

DETALHES DO ACORDO

A proposta da LFU prevê que o adiantamento de R$ 150 milhões seja realizado pela XP investimentos, parceira da liga, sem R$ 25 milhões pagos no ato na assinatura de contrato. Os detalhes foram divulgados pela Máquina do Esporte e confirmados pelo UOL.

Ao longo do primeiro ano, o Corinthians não pagará juros à investidora. No entanto, na temporada seguinte haverá reajuste pelo CDI e mais 3%.

Há um ponto específico da proposta que pode transformar o adiantamento – mais conhecido como colchão – em empréstimo. Se o Corinthians for rebaixado no Campeonato Brasileiro, ficaria sem direito de receber valores pelos contratos de TV da Série A.

O adiantamento deverá ser quitado caso a meta de R$ 1,7 bilhão em receitas, feita pela parceira LiveMode, empresa responsável pela CazéTV, não seja atingida. Ou seja, mais uma vez o adiantamento poderia se tornar um empréstimo.

A divisão do bloco comercial é estabelecida da seguinte forma: 45% repartida de maneira igualitária entre clubes, 30% pela performance no campeonato e 25% atrelados à audiência.