Corinthians amplia hegemonia sul-americana com quinto título da Libertadores feminina

O título amplia o domínio das Brabas como o time que mais vezes levantou o troféu da competição (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024). O segundo maior vencedor é o São José, também de São Paulo, que detém três títulos.

Disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a partida foi uma reedição da final de 2021, no Uruguai, que terminou pelo mesmo placar a favor do alvinegro.

Já no início do primeiro tempo as brasileiras apresentaram muita intensidade, abrindo o placar aos 17 minutos com Vic Albuquerque, que recebeu belo lançamento de Duda Sampaio, limpou a jogada e chutou no canto esquerdo do gol. O time colombiano ainda desperdiçou boa chance de empatar a partida antes do intervalo, quando a equipe paulista viu cair o rendimento com muitos erros de passes e na saída de bola.

A segunda etapa começou com poucas oportunidades até uma cobrança de falta a favor do Corinthians aos 19 minutos. Yasmim mandou a bola para a área e a zagueira Érika desviou de cabeça para fazer 2 a 0.

O Santa Fe ainda lançou algumas bolas à área corintiana para tentar descontar o marcador, mas não conseguiu furar a defesa adversária. A zaga colombiana também impediu que a vantagem aumentasse em algumas chances não aproveitadas pelo alvinegro nos minutos finais.

Invicto, o Alvinegro avançou em primeiro lugar no Grupo A e teve pelo caminho o Olimpia, do Paraguai, nas quartas de final, e o Boca Juniors na semi.

O Santa Fe chegou à final depois de também terminar em primeiro na fase de grupos e superar o Alianza Lima, do Peru, e o Independiente Dragonas, do Equador.

Principal competição da América do Sul, a Libertadores é importante também em termos financeiros. Dos três títulos conquistados pelo Corinthians em 2024 –além da Libertadores, levantou as taças da Supercopa e do Campeonato Brasileiro–, é do torneio continental que vem a maior premiação, de US$ 2 milhões (o equivalente a R$ 11,4 milhões).

O Santa Fe recebeu US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) pelo vice-campeonato, e o Boca Juniors, da Argentina, que terminou como terceiro colocado, levou US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão). Além disso, todas as 16 equipes da competição garantiram US$ 50 mil (R$ 285 mil) pela participação.

A estrutura do Defensores del Chaco, estádio oficial da seleção paraguaia, foi uma exceção entre os locais utilizados durante a fase de grupos, as quartas de final e as semifinais, que foram disputadas em estádios bem menores.

A organização da Conmebol foi criticada em relação aos gramados, ao cronograma das partidas e também aos ônibus disponibilizados para o deslocamento das atletas. Em fotos publicadas nas redes sociais de Gabi Zanotti, meia-atacante do clube paulista, é possível ver os encostos dos assentos desgastados, soltos e sem acabamento.