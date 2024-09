Corinthians amassa Atlético-GO na estreia de Memphis Depay

O Corinthians venceu o Atlético-GO por 3 a 0, neste sábado (21), no jogo que marcou a estreia de Memphis Depay, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Corinthians foi a 28 pontos e permanece na zona de rebaixamento. No entanto, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que tem o clássico contra o Botafogo neste sábado, às 18h30 (de Brasília). Já o Atlético-GO segue na última colocação com apenas 18 pontos.

A equipe de Ramón Díaz volta a campo na terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o confronto de ida no Castelão por 2 a 0.

Pelo Brasileirão, o próximo jogo alvinegro será o clássico diante do São Paulo, no próximo domingo, no Morumbis.

Já o Atlético-GO só volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no estádio Antônio Accioly.

O JOGO

O Corinthians errou muitos passes na primeira parte da etapa inicial, e viu o Atlético-GO criar boas chances para abrir o placar. Aos 14, Luiz Fernando recebeu cruzamento na segunda trave, finalizou, mas Matheus Bidu interceptou antes que ela entrasse.

A equipe de Ramón Díaz conseguiu trocar passes e explorar os espaços deixados pela defesa do Atlético-GO, mas pecou na pontaria. No último lance do 1º tempo, Garro cobrou escanteio na cabeça de Romero, que nem precisou pular, e cabeceou sem chances para o goleiro.

Com a vantagem no placar, o Corinthians teve mais facilidade para jogar e criar chances no ataque. O segundo gol aconteceu após grande jogada de Yuri Alberto — o atacante foi um dos melhores em campo —, ele rolou para Romero que finalizou no travessão, mas a bola voltou nas costas do goleiro e entrou.

Já no final do jogo, Coronado achou passe perfeito para Garro, que só deslocou Pedro Rangel para fazer o terceiro.

Memphis teve duas boas chances de gol, mas não marcou. Na primeira, Carrillo descolou belo cruzamento, mas Depay não alcançou. A segunda chance surgiu após belo passe de Héctor Hernández, o holandês finalizou de primeira no contrapé de Pedro Rangel, mas o goleiro fez grande defesa.

LANCES IMPORTANTES

Luiz Fernando quase abre o placar para o Atlético-GO. Aos 14 minutos do 1º tempo, Guilherme Romão avançou pelo lado esquerdo e cruzou na área. Luiz Fernando dominou no peito e finalizou forte. Matheus Bidu interceptou e salvou o Corinthians.

Romero quase marca para o Corinthians. Aos 27, Charles achou passe de primeira para Romero. O paraguaio dominou na entrada da área, virou batendo e a bola passou tirando tinta da trave.

Romero marca para o Corinthians no último lance do 1º tempo. Aos 48, Garro cobrou escanteio na segunda trave, Romero apareceu livre e cabeceou sem chances para Pedro Rangel.

Corinthians conta com a sorte e amplia. Aos 9 minutos do 2º tempo, Yuri Alberto fez grande jogada pela esquerda e rolou para Romero. Dentro da área, o paraguaio driblou o goleiro e finalizou, mas o zagueiro Adriano Martins conseguiu tirar em cima da linha. No rebote, Yuri Alberto resgatou a bola no lado direito, driblou a marcação e tocou de novo para Romero. O atacante soltou uma bomba, acertou o travessão e a bola voltou nas costas do goleiro Pedro Rangel para morrer no fundo da rede.

Corinthians quase faz o terceiro. Aos 11, Yuri Alberto puxou contra-ataque e acionou Bidu dentro da área. O lateral cruzou para Romero, que cabeceou na segunda trave e Pedro Rangel voou para evitar mais um gol.

Hugo Souza salva o Corinthians. Aos 16, Baralhas arriscou chute de fora da área e exigiu ótima defesa do goleiro do Corinthians.

Garro faz o terceiro após linda jogada de Igor Coronado. Aos 37, Coronado recebeu na intermediária e carregou sozinho até a entrada da área, ele achou lindo passe para Garro, que só teve o trabalho de deslocar o goleiro para fazer o terceiro.

Ficha técnica

Corinthians 3 x 0 Atlético-GO

CORINTHIANS

Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Carrillo), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Romero (Héctor Hernández) e Yuri Alberto (Memphis Depay). Técnico: Ramón Díaz.

ATLÉTICO-GO

Pedro Rangel; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Alejo Cruz (Lacava), Gabriel Baralhas e Joel Campbell (Shaylon); Jan Hurtado (Derek) e Luiz Fernando (Janderson). Técnico: Umberto Louzer.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Igor Coronado, José Martínez e Breno Bidon (COR); Luiz Fernando, Alix Vinicius, Gonzalo Freitas e Joel Campbell (ACG)

Gols: Ángel Romero, aos 48min do 1º tempo, Pedro Rangel (contra), aos 9min do 2º tempo, e Rodrigo Garro, aos 37min do 2º tempo (COR)