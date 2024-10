Corinthians aciona STJD contra troca de datas pela CBF

O Corinthians emitiu nota oficial na manhã desta terça-feira (1º) confirmando a entrada do clube no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com medidas contra ação da CBF, que mudou as datas previamente selecionadas para o jogo de volta da Copa do Brasil.

“Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no STJD, questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos”, declarou a equipe. A alteração de datas também influencia o Vasco, que enfrentará o Atlético-MG na semifinal do torneio, e que também se opôs às medidas da entidade.

“O clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas”, relatou o alvinegro paulista.

Jogo de volta entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, estava marcado para 17 de outubro. Mudança colocou o confronto para dia 20, no domingo, enquanto Vasco e Atlético-MG ficaram marcados para sábado (19).

VEJA A NOTA COMPLETA

Nota Oficial do Sport Club Corinthians Paulista

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e, principalmente, colocando em risco a credibilidade das competições.

Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas.

Em defesa desses princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições.