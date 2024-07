Corinthians abre conversas para contratar João Schmidt, volante do Santos

O Corinthians demonstrou interesse em João Schmidt, volante titular do Santos, e iniciou conversas para buscar a contratação do jogador de 31 anos. A equipe estuda caminhos para avançar no interesse e formalizar uma proposta ao rival.

Entre as possibilidades, o Corinthians avalia oferecer atletas para compor o negócio. João Schmidt tem contrato até o final de 2025 com o Santos. A informação foi dada inicialmente pela página ‘SCCP News’ e confirmada pelo UOL.

Para a posição, o Corinthians tem acertado a chegada de Alex Santana, do Athletico. Charles, ex-Inter e Ceará, é outro com acordo encaminhado, mas as partes ainda buscam resolver empecilhos finais.

João Schmidt chegou ao Santos nesta temporada após cinco anos atuando no futebol japonês. Ele foi revelado pelo São Paulo e também soma passagens pelo futebol português e italiano.