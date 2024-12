Coreia do Sul sob lei marcial: presidente Yoon alega ameaça comunista em meio a tensões políticas

A imposição da lei marcial, geralmente implementada como uma solução temporária em períodos de guerra, também pode ser ativada em resposta a desastres naturais ou situações de grande desordem. Essa medida transfere o controle das instituições civis para as mãos das Forças Armadas, retirando temporariamente o poder de governantes civis e diplomatas, centralizando-o em militares de alta patente.

Historicamente, a Coreia do Sul recorreu à lei marcial diversas vezes na década de 1960, principalmente após golpes militares e em meio a protestos generalizados. Desde a transição democrática do país no final dos anos 1980, esta é a primeira instância em que a lei marcial foi novamente decretada.

O recente anúncio presidencial justificou a implementação da medida como uma estratégia para proteger o país contra “forças comunistas”. De acordo com o presidente Yoon Suk-yeol, simpatizantes da Coreia do Norte e outros “elementos antiestatais” estão ameaçando os valores liberais da Coreia do Sul.

Yoon Suk-yeol enfrenta um cenário político conturbado, caracterizado por um impasse constante com a oposição, que detém maioria no Parlamento. Ele destacou uma moção recente proposta pelo Partido Democrático, que lidera o Legislativo, visando destituir alguns dos principais promotores do país e sua resistência à proposta orçamentária do governo.