Coreia do Norte envia balões com lixo e fezes para o Sul

A Coreia do Sul acusou nesta quarta-feira (29) sua vizinha do norte de enviar balões carregando lixo, papel higiênico e o que parece ser fezes de animais para a fronteira, em um ato que Seul classificou de baixo e perigoso.

O Exército sul-coreano mobilizou sua equipe de resposta a guerra química e biológica para inspecionar os objetos, e moradores foram instruídos a manter distância dos balões e relatar qualquer informação às autoridades.

A ofensiva pouco usual não foi inesperada – no fim de semana, a Coreia do Norte alertou que cobriria as zonas fronteiriças do seu vizinho com “pilhas de papel usado e sujeira”. Até a tarde de quarta-feira, mais de 260 balões foram detectados, e a maioria deles pousou no chão, disse o Exército.

Fotografias por Seul mostraram balões inflados carregando sacos plásticos. Outras imagens mostram o que parece ser lixo espalhado ao redor de balões no chão, e um saco que levava a palavra “excremento”.