Core42 expande sua oferta de nuvem de IA usando computação acelerada da NVIDIA

Este marco define a Core42 como pioneira no país a oferecer recursos de computação de IA escaláveis, que elimina a necessidade de que os clientes possuam infraestrutura física e ofereça as ferramentas necessárias para abordar requisitos regulatórios e de soberania para dados complexos.

À medida que a demanda por soluções orientadas por IA acelera em todo o mundo, o acessoàinfraestrutura soberana de IA é essencial para a transformação digital, sobretudo para o setor público e indústrias regulamentadas. Para enfrentar este desafio, a Core42 implantou um NVIDIA DGX SuperPOD com sistemas NVIDIA DGX H100 e sistemas acelerados HGX suportados pelo Dell PowerEdge XE9680 com placas NVIDIA, que propicia aceleração de alto desempenho para cargas de trabalho de IA, HPC e análise de dados. Esta infraestrutura possibilita ganhos significativos de desempenho para aplicativos exigentes e IA generativa em escala empresarial. A oferta expandida posiciona a Core42 como pioneira na região a implantar tecnologias avançadas de computação dos EUA em seu Ambiente de Tecnologia Regulamentada (RTE).

A Core42 tornou disponível experiência completa do NVIDIA DGX a nível local, aproveitando a plataforma de software NVIDIA AI Enterprise. Recentemente, a G42 anunciou com a NVIDIA o estabelecimento de um Climate Tech Lab em Abu Dhabi. Esta instalação de última geração tem por base a plataforma Earth-2 da NVIDIA, uma plataforma de nuvem digital gêmea que combina o poder da IA, simulações físicas e computação gráfica para simular e visualizar previsões climáticas e meteorológicas em escala mundial com precisão e velocidade sem precedentes, a serem executadas na infraestrutura implantada localmente. O laboratório pretende acelerar as previsões climáticas e meteorológicas com simulação interativa, aumentada por IA e de alta resolução.

“Tendo presenciado o impacto notável de nossa oferta de AI Cloud com nossos clientes, estamos animados em apresentar as GPUs NVIDIA H100 nos EAU”, disse Adrian Hobbs, Diretor de Tecnologia da Core42.

Restrições da cadeia de fornecimento internacional, o alto custo da infraestrutura digital avançada e restrições de controle de exportação restringiram o acesso ao poder de computação de IA na região. Junto com a estrutura RTE da Core42, a conformidade com os regulamentos de controle de exportação, bem como a mitigação contra riscos de acesso não autorizado ou desvio de tecnologia também são obtidos. O modelo inovador oferece escalabilidade econômica e tecnologia de ponta, permitindo que empresas e instituições aproveitem a computação acelerada para inferência, aprendizagem automática, representação gráfica e aceleração de aplicativos.

A Core42 também planeja implementar GPUs NVIDIA H200 Tensor Core que serão disponibilizadas para ampliar ainda mais sua oferta de AI Cloud ao redor do mundo.

“Estamos empolgados em anunciar esta oferta que promove acesso equitativoàinfraestrutura de computação de alto desempenho, ao capacitar organizações de todos os portes a executar modelos de IA sofisticados sem o ônus de implantações e investimentos dispendiosos locais. Na Core42, nossa crescente presença mundial, que inclui implantações nos EUA, Europa e agora nos EAU, oferece várias opções de infraestrutura digital que ajudam os clientes a otimizar o treinamento e a economia de inferência”, disse Edmondo Orlotti, Diretor de Crescimento da Core42.

“Percebemos uma imensa oportunidade no Oriente Médio e estamos trabalhando com organizações líderes na região para acelerar a adoção de IA. Nossa cooperação com a Core42 proporciona às empresas da região acesso seguro e confiável a recursos de IA de classe mundial”, disse Marc Domenech, Diretor Regional de Enterprise para a região META na NVIDIA.

A Core42 está consolidando seu papel de liderança no avanço do ecossistema de IA da região. Este movimento estratégico destaca o comprometimento da Core42 em impulsionar a inovação e garantir a posição dos EAU na vanguarda dos avanços tecnológicos a nível internacional.

A Core42 irá expor na GITEX Global 2024. Para experimentar os produtos e soluções inovadores da Core42 em primeira mão, visite-nos no estande H18 – A30.

Sobre a Core42:

A Core42, uma empresa G42, capacita pessoas, empresas e países a liberar todo o potencial da IA mediante seus recursos abrangentes de habilitação. Como um provedor líder de nuvem soberana, infraestrutura de IA e serviços digitais, nossa missão é acelerar as conquistas de outros e ajudá-los a alcançar suas metas mais ambiciosas.

