Cordão da Bola Preta no Teatro EcoVilla Ri Happy

“Vem pro Bola meu bem!” Prepara a fantasia e a purpurina que vem aí o carnaval do Teatro EcoVilla Ri Happy, com baile do bloco centenário, CORDÃO DA BOLA PRETA!! Com programação para toda a família cair na folia, o Super Baile Carnavalesco acontece dia 01 de fevereiro, com direito a concurso de fantasias, confete e serpentina.

A partir das 18h o teatro EcoVilla Ri Happy será tomado por marchinhas que há décadas fazem a alegria do carnaval carioca, como “Cidade Maravilhosa”, “Mamãe eu quero”, “A jardineira”, “Me dá um dinheiro aí” e, claro, a Marcha do Cordão da Bola Preta, que Nelson Barbosa e Vicente Paiva fizeram para o bloco mais tradicional da cidade. Tim Maia, Jorge Ben, Lulu Santos também entram no repertório. O baile vai oferecer um prêmio para a fantasia mais bonita, a mais original e a mais engraçada. E os jurados serão os próprios foliões!

A EcoVilla já chega ao mercado contando com o naming rights da Ri Happy, que surfa sua primeira experiência neste formato. Além do próprio nome assinando o espaço, a maior rede de lojas de brinquedos do país tem na EcoVilla, uma loja foyer/conceito pensada exclusivamente para o local. Esse formato garante a integração do clássico ambiente de compra de brinquedos, com espetáculos, atividades lúdicas e muita diversão para toda a família. O espaço fica aberto de domingo a domingo das 9 às 17h.

Com cerca de 300 lojas no país, próprias e franquias, e presente em mais de 80 cidades, a Ri Happy está construindo sua loja conceito na EcoVilla com cerca de 277 metros quadrados. Um espaço todo pensado para alcançar a psiquê lúdica, dos sonhos das crianças e dos adultos. Já imaginou poder fazer compras, testar brinquedos, acessar um espaço repleto de programação cultural, tudo em um só lugar? Esse sonho se tornará realidade a partir de 05 novembro deste ano.

A EcoVilla Ri Happy é uma iniciativa da Aventurinha, marca dedicada ao público infantojuvenil da empresa Aventura, comandada por Aniela Jordan e Luiz Calainho, referência absoluta de produção teatral no país e que também lançou os já tradicionais Teatro Riachuelo e Teatro Prudential. Os ingressos para os espetáculos e atrações de estreia poderão ser garantidos no site Eventim.

SERVIÇO

Local: Teatro EcoVilla Ri Happy

Endereço: dentro do Parque Jardim Botânico, Rua Jardim Botânico, 1008 Loja Conceito Ri Happy: aberta todos os dias de 9h às 17h

Nome: BAILE DE CARNAVAL CORDÃO DA BOLA PRETA

Data: 01 de fevereiro de 2024

Horário: das 18h às 22h

Vendas presenciais:

Preço Único: R$ 100,00 (inteira) – R$ 50 (meia)

15% pacote família. A partir de 4 ingressos. Desconto Válido para inteiras e meias no pacote.

Crianças:

Até 2 anos não pagam

3 a 12 anos – 30,00

Acima de 12 anos – ingresso normal.

Classificação: livre

Categoria: Teatro