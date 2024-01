Cordão carnavalesco Dona Micaela realiza apresentação gratuita no IMS Paulista

No esquenta para o carnaval, o IMS Paulista recebe o Cordão da Dona Micaela para uma apresentação no próximo domingo (28 de janeiro), às 15h. O grupo homenageia a parteira e benzedeira Dona Micaela Vieira que, no final do século XIX, teve uma atuação importante na Penha, bairro da zona leste de São Paulo, onde atualmente dá nome a uma praça. Com entrada gratuita, o evento acontece no térreo do centro cultural.

O cordão se formou a partir da Comunidade do Rosário da Penha, que vem realizando um trabalho de revitalização da região. Com músicas próprias, bonecões e roupas confeccionadas junto à comunidade, o grupo celebra os saberes ancestrais, o sincretismo e a cultura afro-brasileira. A base percussiva é inspirada no samba de bumbo paulista e nas congadas mineiras.

Em diálogo com a exposição Pequenas Áfricas, em cartaz no centro cultural, nesta apresentação, o cordão celebra expoentes do samba e do carnaval negro de São Paulo, sendo uma das principais referências o bloco carnavalesco Os Desprezados da Penha, formado na década de 1930.

O encerramento será com o auto de carnaval “Salve Elas”, no qual a atriz Edi Cardoso interpreta Dona Micaela. No auto, a personagem convida para a folia Madrinha Eunice, fundadora da escola de Samba Lavapés, e a escritora e compositora Carolina Maria de Jesus, interpretadas respectivamente pelas atrizes Cida Baú e Luzia Rosa.

Serviço

Salve elas! Entre cordões, madrinhas e nascimentos

28 de janeiro, domingo, 15h

IMS Paulista, térreo

150 lugares em pé + 30 lugares sentados (público preferencial)

Entrada gratuita