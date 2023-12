Coral Jovem Heliópolis encerra sua participação na Temporada 2023 no Teatro B32

No próximo dia 7 de dezembro, quinta-feira, às 20h, o Coral Jovem Heliópolis sobe ao palco do Teatro B32 para sua última apresentação da Temporada de concertos 2023 do Instituto Baccarelli. Regido pelo maestro Otávio Piola, o grupo promete uma performance marcante, destacando seu repertório diversificado que varia desde músicas eruditas até arranjos inovadores de sucessos contemporâneos. O evento já tem ingressos disponíveis com valor entre R$20 (meia-entrada) e R$40, além de ser transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Instituto Baccarelli.

A abertura do programa traz The Music of Living, de Dan Forrest, que exala a alegria e o otimismo da vida. O repertório segue com arranjos especiais de obras de Cazuza, Ivan Lins, Vitor Martins, entre outros, mostrando a habilidade do coral em transitar entre diferentes estilos musicais. Entre as canções populares, destaca-se o arranjo contemporâneo de Blinding Lights, interpretada pelo cantor pop The Weeknd, que proporciona uma apresentação do trabalho vocal e corporal de excelência promovido no Instituto Baccarelli, agregando hits modernos no desenvolvimento dos jovens.

O concerto também reserva momentos com clássicos brasileiros: Romaria, de Renato Teixeira, e Garganta, de Ana Carolina, ambos arranjados por Juliana Ripke, pianista do Coral, são umas das canções que prometem tocar o coração da audiência com uma mistura harmoniosa de tradição e inovação.

Além da diversidade musical, o evento, que conta com os patrocinadores master Unilever, B3 e Instituto Cultural Vale, é uma oportunidade para apreciar o talento e a energia dos cantores do Coral Jovem Heliópolis. O grupo, conhecido por sua paixão e dedicação à música coral, tem se destacado no cenário musical nacional, e este concerto é um testemunho do seu crescimento e excelência.

Para alcançar a excelência nas apresentações, o grupo conta com a experiência de mais de 20 anos em música coral do regente Otávio Piola. O maestro é mestre em Artes com proficiência em Regência Coral pela Pensacola Christian College (Flórida, EUA) e bacharel em Música pela Unicamp. Possui diversos cursos de especialização e masterclasses, destacando-se o workshop Creating Artistry em Indianápolis (EUA), em 2012, sob direção do maestro Henry Leck. Atuou como regente principal de coros como Grupo Vocal Gomes Cardim, Coral Jovem Pio X e Coral Jovem em Cena. É coordenador pedagógico da Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí e regente titular do Coral Juvenil do projeto Oficinas Culturais em Campo Limpo Paulista.

O Coral Jovem Heliópolis faz parte do projeto que engloba todas as turmas de canto coral do Instituto Baccarelli. Durante as atividades, os jovens são apresentados a um amplo espectro do repertório vocal, indo do popular ao erudito, a cappella. Um dos pilares do trabalho realizado no Núcleo Heliópolis, o grupo é marcado também por uma intensa atenção ao desenvolvimento expressivo dos alunos e alunas.

Serviço

Coral Jovem Heliópolis

Otávio Piola, regente

Data: 7 de dezembro de 2023, quinta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro B32

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo

Ingressos: Inteira: R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20

Entradas disponíveis online