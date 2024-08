Coral Ítalo-Brasileiro ensaia espetáculo teatral inédito

I Canti Del Mare é o novo espetáculo cênico-musical do Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André, que tem estreia programada para o próximo mês de setembro e ensaios técnicos intensivos desde o início do ano.

De acordo com Reinaldo Sanches, roteirista, regente e diretor geral, o espetáculo visa celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, os 124 anos de fundação da Sociedade e 25 anos do Grupo de Canto Coral da entidade. “Será um evento memorável, que reafirmará a importância da cultura italiana no Brasil após a imigração massiva ocorrida entre o fim do Século XIX e início do Século XX”.

No elenco, além dos 53 integrantes do Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André e da pianista, regente, professora e bacharel em Música pela Unesp, Sandra Flôres, estão atores profissionais com atuação em teatro, TV e cinema.

A protagonista será interpretada pela atriz Rita Branco, formada em Artes Dramáticas pela Fundação das Artes de São Caetano e cursou dança pelo FIC/Pronatec, Patex em Projeto Cultural e Artes Visuais pela FASCS. Ela já participou do núcleo de direção da ELT, ministrado por Luiz Fernando Marques e da oficina Corpo preto em cena, com Clayton Nascimento, pela Cia de Heliópolis. No audiovisual atuou nos curtas Reset, Ser, Umbilical e Insana Canção. No teatro trabalhou como atriz em diversos espetáculos incluindo Cadelas, teatro manifesto inspirado em Cães de Aluguel, de Tarantino e, atualmente, desenvolve o solo autoral Útil, cujo trabalho conta com a provocação de Maria Amélia Farah, integrante e fundadora da premiada Cia Hiato e de Luiz Fernando Marques (Lubi).

Outra atriz do elenco é Carla Gobbi, que atuou na televisão com as personagens autorais Evelinda no programa A Praça é Nossa e Amélia Amália no Zorro Total da Rede Globo. No Multishow participou da série Adorável Psicose. No cinema, participou de curtas-metragens como A Pia, Caroço de Azeitona e do longa Memórias da Boca. No teatro, integrou o elenco de diversas peças, incluindo Mãos ao Alto São Paulo, O casamento suspeitoso e Fulaninha e Dona Coisa. Também atuou como atriz e roteirista na websérie Ruth e Alba.

Carla Gobbi continua a desenvolver sua carreira nas artes cênicas, explorando diferentes formatos e mais de 15 personagens autorais, além de escrever peças de teatro como a inédita Eternamente Velhas, com estreia prevista para 2025, em que atuará como protagonista.

Tatiana Montagnolli é atriz formada pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e pelo curso de interpretação da Escola Wolf Maia, além de psicóloga formada pela Universidade Metodista, pós-graduada em História da Arte pela Universidade São Judas Tadeu e bailarina flamenca, tendo participado da Companhia Reyes de Teatro e Dança Flamenca, sob a direção de Débora Nefussi e da Companhia Bailarte de Dança Flamenca, dirigida por Renata Nasshen.

Foi idealizadora, produtora e atriz do espetáculo O Pai, de August Strindberg, com direção de Regina Galdino; participou das montagens de diversos espetáculos, em destaque: Desculpe o atraso eu não queria vir, de Cleyton Cabral, com direção de Mario Góes; Há dois mil anos e Viagem em Pessoa, ambos dirigidos por Gabriel Veiga Catellani; O Cortiço (da obra de Aluísio Azevedo) dirigido por David Rock; Assuntos de família, de Wilson Gomes, dirigido por André Aciolli. Em curtas metragens atuou em Laura, Pigmalião e Doces Crianças todos dirigidos por Felipe Adami.

O elenco feminino ainda conta com Maria Brito, soprano do Grupo Canto Coral da ADC Mercedes Benz e do Coral da Sociedade Ítalo Brasileira, além de ter atuado também no Grupo Vocal Saraswat, formado exclusivamente por mulheres.

Entre os atores está José Ricardo Sequeira, formado pela Faculdade Marcelo Tupinambá, bacharelado em Artes Cênicas pela Faculdade Paulista de Artes e com diversos cursos extracurriculares, como Técnicas e preparação em interpretação – Antunes Filho – e Técnicas de Clown e Bufão – Cida Negrão.

Como diretor trabalhou no espetáculo Fulaninha e Dona Coisa – Noemi Marinho, Teatro Ruth Escobar, atuou no cinema em Montaña Blanca (AftG / BR / Chile) Nelson Jimenez e na televisão no programa Nossa Língua – Personagem Conselheiro Brás/TV Cultura. No teatro representou em Histórias de lá do lado de cá, Cia Os Tios (fundador); Os 3 médicos, Cia Encena; O retiro dos sonhos – Cia Burlantin (co-fundador) e As aventuras do Príncipe Rama, Cia Espaço Rasa.

Marcelo Deodato, que também está no elenco, é ator profissional, poeta, escritor e arte educador, formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Como oficineiro de teatro, leitura e contação de histórias, atuou em órgãos como CRA e CREA de Santo André.

Estuda Teatro desde 2009 e já participou de montagens como Gota d´água, de Chico Buarque; A infanticida Marrie Farrar, de Bertolt Bretch; História de lenços e ventos, de Ilujrugli; Prandubas populares, de Carlos Queiroz Telles. Durante a pandemia, encenou releitura do texto Vaga carne, da Grace Passô e em seu espetáculo de formatura Novo Ano Velho atuou como ator efetuando a dramaturgia de algumas cenas. Atualmente integra o elenco do espetáculo Pets – Uma historinha infantil, da Cia PimentArdida, com núcleos de estudos de Lúcia Gayotto e Luiz Fernando Marques.

Fechando o elenco está Bruno Tato, formado em Teatro pela Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo e entre seus trabalhos no teatro estão Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues e direção de Sérgio Ferrara; Insetos, de Jô Bilac e direção de Cibelle Piacentini; Médico à força, de Molière e direção de Cibelle Piacentini; Um homem é um homem, de Brecht e direção de Nei Gomes, e Eles não usam black tie, de Guarnieri e direção de Vanusa de Santis. No cinema, atuou nos curtas A Pisadeira, com direção de Márcio Antunes, e Céu sem estrelas, dirigido por Vitor Geraigire.