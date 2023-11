Coral Heliópolis leva A Magia do Cantar para o MASP

No dia 3 de dezembro, domingo, às 11h, o Instituto Baccarelli convida o público para uma experiência musical no MASP, com um concerto do Coral Heliópolis. Sob regência da maestrina Silmara Drezza, o evento é nomeado A Magia do Cantar e tem a entrada gratuita, com retirada de ingressos com duas horas de antecedência.

O Auditório do MASP será preenchido com as vozes de talentosos jovens que participam da turma de coros infantojuvenil do Instituto Baccarelli. Com um repertório amplo e diverso, as canções transitam entre o samba, a bossa nova e toques de clássicos internacionais. A performance conta também com arranjos de Ciça Terzini, Nenê Cintra, Juliana Ripke, e outros, que prometem emocionar e surpreender. Entre as peças selecionadas, destaca-se um medley de Vinícius de Moraes, que homenageia o poeta com canções que marcaram a música brasileira, além de composições de Tom Jobim, Baden Powell, e Toquinho.

O concerto, que conta com os patrocinadores master Unilever, B3 e Instituto Cultural Vale, reflete o compromisso do Instituto Baccarelli com a excelência e a diversidade musical, exibindo a capacidade única dos corais de interpretar obras que vão do popular ao erudito, conectando a comunidade através da arte.Os corais que integram o projeto Coral Heliópolis do Instituto Baccarelli já realizaram apresentações em diversos espaços culturais de São Paulo, como Sala São Paulo, Teatro Alfa, Theatro Municipal de São Paulo, MASP Auditório, Estádio do Morumbi, Mosteiro de São Bento, Páteo do Colégio, Catedral da Sé e em unidades dos CEUs sob gestão do Instituto Baccarelli. O grupo integra a proposta pedagógica da instituição voltada para crianças e adolescentes, de 4 a 14 anos, da comunidade de Heliópolis e região. Sob a coordenação pedagógica de Silmara Drezza, ao lado de uma competente equipe de professores, é trabalhado a voz e a expressão corporal, praticando atividades que têm como objetivo a formação centrada no desenvolvimento de valores para a vida em sociedade, através do aprendizado da música de forma prazerosa. Além da coordenadora, os alunos contam com a preparação vocal de Marília Vargas e a cênica de Lucas Migliorini.

Serviço:

Concerto ‘A Magia do Cantar’

Coral Heliópolis

Silmara Drezza, maestrina

Data: Domingo, 3 de dezembro de 2023

Horário: 11h

Local: Auditório MASP, São Paulo

Entrada franca (ingressos retirados 2 horas antes na bilheteria do MASP)