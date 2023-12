Coral Heliópolis faz três apresentações gratuitas no CEU Vila Alpina / Vila Prudente

No dia 9 de dezembro, a partir das 14h, grupos do Coral Heliópolis do Instituto Baccarelli fazem 3 apresentações no CEU Vila Alpina / Vila Prudente. Uma das 12 unidades dos CEUs sob gestão do Instituto, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Vila Alpina / Vila Prudente recebe os corais que compõem o projeto do Coral Heliópolis em 3 horários: 14h, 16h e 18h. Com entrada gratuita, as apresentações fazem parte da Temporada 2023 do Instituto Baccarelli, e levam ao público do CEU repertórios que transitam entre o popular e o erudito, com obras nacionais e internacionais.

Quem abre esse dia de festa no CEU Vila Alpina / Vila Prudente, às 14h, são os Corais Infantojuvenis AI e AII. Sob regência de Cláudia Cruz, e com acompanhamento da pianista Edilaine Monteiro, os corais prometem encantar o público com sucessos brasileiros como Esperando na Janela, Pensando em Namorar e Palco. Completam o repertório canções internacionais, como Somewhere Only We Know, da banda Keane, e Cambiar el Mundo, de Jim Papoulis, além de uma seleção de peças natalinas.

Já às 16h, quem sobe ao palco do CEU são os Corais Infantojuvenis BI e BII. Sob o comando das regentes Jaíne Azevedo e Silmara Drezza, os grupos têm acompanhamento dos pianistas Edilaine Monteiro e João Marcos Maiorino. Diverso, o repertório traz canções brasileiras e internacionais, como Andar com Fé, de Gilberto Gil, e Something Just Like This, da banda Coldplay, além também de contar com uma seleção especial de peças natalinas.

Fechando o festival, às 18h, é a vez do Coral Juvenil II, que canta sob o comando da regente Claudia Cruz, e conta com acompanhamento dos pianistas Jefferson Sini e Edilaine Monteiro, e da percussionista Maryana Cavalcanti. No programa, Que País É Esse e Tempo Perdido, da Legião Urbana, dividem o palco com o Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinicius de Moraes, e o medley O Amor É Elo, com canções de Emicida, em arranjo de Juliana Ripke. Completam o repertório sucessos como The Scientist, da banda Coldplay, Kiss From a Rose, de Seal, e Born This Way, de Lady Gaga, entre outros.

Fruto do ensino musical de excelência realizado pelo Instituto Baccarelli em Heliópolis os corais que integram o projeto Coral Heliópolis já realizaram apresentações em diversos espaços culturais de São Paulo, como Sala São Paulo, Teatro Alfa, Theatro Municipal de São Paulo, MASP, Estádio do Morumbi, Mosteiro de São Bento, Páteo do Colégio e Catedral da Sé. O Coral Heliópolis integra a proposta pedagógica do Instituto Baccarelli voltada para crianças e adolescentes, de 4 a 14 anos, da comunidade de Heliópolis e região. Sob a coordenação pedagógica de Silmara Drezza, ao lado de uma competente equipe de professores, os grupos do Coral Heliópolis trabalham voz e expressão corporal, praticando atividades que têm como objetivo a formação centrada no desenvolvimento de valores para a vida em sociedade, através do aprendizado da música de forma prazerosa.

Serviço:

Coral Heliópolis no CEU Vila Alpina / Vila Prudente Data: sábado, 9 de dezembro de 2023

Corais Infantojuvenis AI e AII Cláudia Cruz, regente

Horário: 14h

Corais Infantojuvenis BI e BII

Silmara Drezza e Jaíne Azevedo, regentes

Horário: 16h

Coral Juvenil 2 Cláudia Cruz, regente Horário: 18h

Local: teatro do CEU Vila Alpina / Vila Prudente – Profª Virgínia Leone Bicudo Rua João Pedro Lecór, 141, Jardim Avelino, São Paulo/SP

Entrada gratuita