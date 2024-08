Coral de Crianças Watoto faz turnê pelo Brasil

Em Julho de 2024, o Watoto, um ministério centrado em Cristo em Uganda, no leste da África, traz para você o Coral de Crianças Watoto apresentando músicas de seu novo álbum, Better Days-There Is Hope (Dias Melhores – Há Esperança). A turnê de três meses, que será lançada nas regiões sul e sudeste do Brasil, apresenta a história de crianças africanas órfãs e abandonadas que receberam o amor e o cuidado necessários para ajudá-las a superar suas circunstâncias e estarem prontas para fazer a diferença no mundo ao se tornarem os futuros líderes da África.

O Coral de Crianças Watoto tem viajado extensivamente desde 1994, compartilhando uma mensagem de esperança para as crianças e mulheres mais vulneráveis da África. Ao longo desse tempo, os corais se apresentaram para o Presidente dos Estados Unidos, conheceram Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, e visitaram quase todos os principais parlamentos do mundo. No entanto, por mais notáveis que tenham sido esses momentos, os corais valorizam as vezes em que se encontraram com pessoas comuns em seus momentos de dor e puderam ver em primeira mão como Jesus cura.

Como a África, a produção é vibrante e colorida, levando você a uma jornada cheia de emoção enquanto as crianças cantam, dançam e compartilham suas histórias de restauração e esperança. Enquanto o público tem a oportunidade de ver seus sorrisos e receber seus abraços, as crianças têm o privilégio de dizer às pessoas:

“Não importa o que você esteja passando, Jesus é a nossa esperança e há dias melhores por vir. Veja o que Ele fez em minha vida”.

Além de ir à África, não há melhor maneira de conhecer todo o bom trabalho que o Watoto está fazendo do que por meio dessa apresentação musical comovente.

A arrecadação obtida com o álbum ajudará o Watoto a continuar provendo às crianças vulneráveis uma educação de qualidade, cuidados médicos, um lugar seguro para chamar de lar e, acima de tudo, o amor de uma família.

ABCD

Na região do ABCD serão quatro apresentações. A primeira será no dia 08 de agosto às 19h na Igreja Batista em Vila Gerte (Rua Caetano Garbeloto, 53 – São Caetano do Sul). No dia 09 de agosto o coral vai até Santo André onde irá se apresentar na Lagoinha Santo André (Av Industrial, 1931 – Jardim) às 20h. A terceira apresentação também será em Santo André na Igreja Batista Central (Av. Industrial 2234 – Campestre) a partir das 19:30. O coral encerra sua passagem pelo ABCD na Igreja Batista Central em Santo André (Av. Industrial 2234 – Campestre) no dia 11 de agosto às 10h.

WATOTO

O Watoto é uma família formada por pessoas de todo o mundo que estão trabalhando juntas para garantir que os esquecidos tenham um lugar ao qual pertencer. Em 1984, em um período de guerra civil, o Watoto fundou uma igreja local em Kampala, Uganda, para levar esperança e vida à nação.

Desde então, o Watoto já resgatou milhares de bebês e crianças órfãs e abandonadas, dando-lhes famílias amorosas. Equipou e capacitou mulheres vulneráveis em suas vizinhanças. E enviou mais de 100 corais de crianças para seis continentes.

À medida que acompanha os mais vulneráveis, o Watoto trabalha para dar a cada criança e mulher a chance de um futuro melhor – um futuro cheio de promessas. Nas últimas quatro décadas, os desafios enfrentados pela África mudaram, mas a visão do Watoto continua a mesma, o Watoto tem o compromisso de celebrar Cristo e cuidar da comunidade.

Saiba mais em: watoto.com